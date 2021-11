Τρίκαλα

Κορονοϊός: πέθανε ο Χρήστος Γκότας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην οικογένεια και στους πολυάριθμους φίλους του 49χρονου, που έφυγε απο την ζωή, από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σοκ και θρήνος για το τρικαλινό μπάσκετ, αφού σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του προπονητή Χρήστου Γκότα.

Ο 49χρόνος προπονητής και ιθύνων νους της ΑΕΤ -και βοηθός προπονητής στον Αίολο/Γόμφοι -νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό νοσοκομείο Τρικάλων έχοντας προσβληθεί από covid-19.

Υπήρξε ραγδαία επιδείνωση και έσβησε σήμερα σκορπώντας θλίψη όχι μόνο στο χώρο του Μπασκετ αλλά και στην Τρικαλινή κοινωνία.

Σημειώνεται ότι, ο Χρήστος Γκότας ήταν ένας ιδιαίτερα προσεχτικός άνθρωπος γύρω από την υπόθεση πανδημίας και τηρούσε όλα τα μέτρα προστασίας και ήταν πλήρως εμβολιασμένος.

πηγή: trikalaola.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη αστυνομικού για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί του

Θανόπουλος για Απογραφή: η ΕΛΣΤΑΤ δεν ρωτάει για εμβόλια και κόμματα (βίντεο)

Μαραθώνιος - Γκελαούζος: ιστορική νίκη με ρεκόρ