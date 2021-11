Φθιώτιδα

Κορονοϊός – Νοσοκομείο Λαμίας: Ασθενής επιτέθηκε γυμνή στο νοσηλευτικό προσωπικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η 52χρονη σε κατάσταση αμόκ και κρατώντας σταυρό και ευαγγέλιο επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές στο διάδρομο.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνιστή μια ασθενή που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο Νοσοκομείο Λαμίας, διαδραματίστηκε το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport μια 52χρονη ασθενής που νοσηλεύεται στο Πέτρινο κτίριο από τις αρχές Νοεμβρίου, φέρεται να επιτέθηκε σε γιατρό και νοσηλευτές, ευρισκόμενη σε κατάσταση αμοκ Η προσπάθεια του προσωπικού να την αποκλείσουν στο δωμάτιο της απέτυχε, καθώς έσπασε την πόρτα και οι φωνές της έφτασαν να ακούγονται σε όλο το Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια βγήκε γυμνή στο διάδρομο, ενώ το προσωπικό που ήταν βάρδια, αναγκάστηκε να κλειδωθεί στα γραφεία του και να πάρει την αστυνομία. Οι φωνές και οι απειλές της ακουγόντουσαν σε όλο το κτίριο κρατώντας στα χέρια το ευαγγέλιο και ένα σταυρό!

Εννοείται ότι εξαιτίας της συγκεκριμένης ασθενούς, δεν μπορούσε το προσωπικό να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στους υπόλοιπους ασθενείς!

Αναμένεται παρέμβαση Εισαγγελέα προκειμένου η συγκεκριμένη ασθενής - που σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι νοσηλεύτρια και έχει μπει σε αναστολή, να μεταφερθεί σε ίδρυμα που μπορεί να εξυπηρετήσει ανάλογα περιστατικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δημιούργησε πρόβλημα στην Κλινική, έχοντας επιτεθεί κι άλλη φορά σε νοσηλεύτρια, ενώ το προηγούμενο διάστημα εμπόδιζε το προσωπικό να δώσει την αγωγή στον ασθενή σύζυγό της, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται με κορονοϊό στο ίδιο κτίριο.

