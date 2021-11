Θεσσαλονίκη

Ιπποκράτειο: Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών που νοσεί με κορoνοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών που νοσεί με κορονοϊό και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, σήμερα το πρωί χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Συγκεκριμένα, το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο από την Κομοτηνή στη Θεσσαλονίκη με αναπνευστική δυσχέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, του χορηγήθηκε οξυγόνο όμως, σήμερα το πρωί οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί.