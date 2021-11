Λάρισα

Αρνητές κορονοϊού - Λάρισα: Εκτός σχολείου δεκάδες παιδιά

Εκτός σχολείου μένουν δεκάδες παιδιά αρνητών στη Λάρισα που δεν θέλουν τα τηρούν τα μέτρα.

Δεκάδες μαθητές είναι εκτός σχολείων στη Λάρισα καθώς οι γονείς τους αρνούνται να ακολουθήσουν τα μέτρα.

συνολικά 24 τα παιδιά που μένουν εκτός σχολικών αιθουσών καθώς Ειδικότερα, είναιπου μένουν εκτός σχολικών αιθουσών καθώς οι γονείς τους δεν επιθυμούν να κάνουν self test αλλά ούτε να φορούν μάσκα, όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων του νομού Λάρισας , επεσήμανε πως οι διευθυντές κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να πείσουν τους γονείς, αλλά οι προσπάθειές τους έχουν πέσει στο κενό.



Επεσήμανε, επίσης, πως το υπουργείο κάνει καταγραφή αυτών των περιστατικών, ενώ οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να πείσουν τους γονείς μέσω πειθούς καθώς δεν επιθυμούν να δημιουργηθεί αντιπαλότητα.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως υπήρχαν παρόμοια περιστατικά και πέρσι, αλλά οι μαθητές προήχθησαν καθώς ήταν μεγάλο το διάστημα της τηλεκπαίδευσης. τα παιδιά μπορεί να μείνουν στην ίδια τάξη. Φέτος, όμως, δεν θα γίνει το ίδιο και



Ο Αλέξανδρος Κόπτσης γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, σημείωσε πως είναι ευθύνη των διευθυντών των σχολείων να καταγράφουν τέτοια περιστατικά.

Στη συνέχεια, και αφού γίνεται προσπάθεια να μεταπειστούν οι γονείς, τότε οι υποθέσεις φτάνουν στη Δικαιοσύνη.

Ερωτώμενος για το νέο νομικό πλαίσιο που, όμως, δεν προβλέπει δίωξη γονέων που κρατούν τα παιδιά τους μακριά από την εκπαιδευτική διαδικασία, σημείωσε πως υπάρχουν σκέψεις να αλλάξει.