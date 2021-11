Φθιώτιδα

Τροχαίο στον Δομοκό: Οικογένεια ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο (εικόνες)

Σοκ και θλίψη προκαλούν οι εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δομοκό.

Μία τετραμελής οικογένεια επέβαινε στο αυτοκίνητο που το μεσημέρι της Δευτέρας συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στο Δομοκό.

Το τροχαίο έγινε στο δρόμο από Ξυνιάδα για Κορομηλιά, πριν από την είσοδο του Ε65, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Το ΙΧ μετατράπηκε σε άμορφη μάζα και ανασύρθηκαν νεκροί ο 46χρονος οδηγός, με την 43χρονη σύζυγό του και την 22χρονη κόρη τους, όλοι Αλβανικής υπηκοότητας, ενώ τραυματισμένος, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βγήκε ο 17χρονος γιος τους, που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το ΑΤ Δομοκού.

Πηγή: lamiareport.gr, tvstar.gr

