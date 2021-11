Λάρισα

Κορονοϊός - Ιερέας: Νοσηλεύομαι με δύο ανεμβολίαστους, ο ένας είναι θύμα του πνευματικού του

Ο ιερέας νοσηλεύεται με κορονοϊό και στέλνει μήνυμα στους αρνητές των εμβολίων.

Ο πατέρας Νικόλαος Κιούσης είναι εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στην Ανάβρα Αγιάς.

Από τη μερίδα εκείνων των Ιερέων που ακολούθησαν τη συμβουλή της επιστήμης, έσπευσε να εμβολιαστεί. Λίγο όμως πριν κλείσει το εξάμηνο για την τρίτη δόση νόσησε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Ο Ιερέας από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου νοσηλεύεται, έσπευσε να μοιραστεί την εμπειρία του αυτή με τους φίλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξηγεί, βρίσκεται στον ίδιο θάλαμο νοσηλείας με δύο ανεμβολίαστους, έναν γιατρό κι έναν «θύμα» του πνευματικού του.

Έγραψε συγκεκριμένα ο π. Νικόλαος: «Ακούστε και την γνώμη την δική μου πάνω στο θέμα. Σταθερά από την πρώτη στιγμή υπέρ του εμβολίου, περίμενα την παρέλευση του 6μηνου για την τρίτη δόση. Δυστυχώς για 5 μέρες δεν πρόλαβα και κόλλησα.

Άρα σημαίνει η τρίτη δόση πρέπει να γίνεται νωρίτερα. Στατιστικά τώρα στον θάλαμο είμαστε τρεις. Ένας εμβολιασμένος εγώ και δύο ανεμβολίαστοι ο ένας δυστυχώς γιατρός(!) και ο άλλος θύμα του πνευματικού του. Μετανιωμένοι οικτρά και οι δύο. Ας ελπίσουμε ο κόσμος κάποτε ν’ αναθέτει τα της υγείας του στους γιατρούς και όχι στους γέροντες γκουρού, που πιστεύω ότι είναι καθαρά εγκληματίες!!! Την καληνύχτα και τις ευχές μου».

Pηγή: onlarissa.gr

