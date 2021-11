Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Νεκρός σε λίμνη βρέθηκε αγνοούμενος (εικόνες)

Τραγική κατάληξη στις έρευνες για 59χρονο αγνοούμενο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός.



Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 59χρονο αγνοούμενο, που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Τετάρτη, 10η Νοεμβρίου, από την περιοχή του Αγρινίου.



Για τον 59χρονο είχε σημάνει συναγερμός καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής αφότου έφυγε από το σπίτι του, ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενεργοποιήσει το missing alert.





Η σορός του εντοπίστηκε στην τεχνητή λίμνη γέφυρας Αχελώου. Τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές.



Ο Βασίλης Ανδρέας είχε εξαφανιστεί στις 10 Νοεμβρίου 2021 από την περιοχή του Αγρινίου και «To Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2021 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα.





««Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας του Βασίλη Ανδρέα, που έχασαν άδικα έναν δικό τους άνθρωπο και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν», αναφέρει στην ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

