Αιματηρή ληστεία στη Θεσσαλονίκη

Άγνωστοι μαχαίρωσαν έναν άνδρα, προκειμένου να τον ληστέψουν.

Δύο άγνωστοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι άνδρα με σκοπό να τον ληστέψουν.

Το περιστατικό συνέβη στις 23:30 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ το θύμα, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Οι δράστες, αφού άρπαξαν δύο κινητά τηλέφωνα και χρήματα, διέφυγαν και αναζητούνται.

