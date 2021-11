Δωδεκανήσα

Ασέλγεια: Ανήλικη κατήγγειλε τον θείο και νονό της

Τι υποστήριξε η έφηβη στην καταγγελία της. Τι υποστηρίζει ο θείος της, ο οποίος εκλήθη σε απολογία από την ανακρίτρια.

Eνώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου θα απολογηθεί σήμερα ένας 41χρονος ημεδαπός, κάτοικος ακριτικού νησιού, της ζώνης ευθύνης του Πρωτοδικείου Ρόδου, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, κατάχρηση ανηλίκων, όπου ο παθών συμπλήρωσε τα 14 έτη και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών.

Αφορμή για τη δίωξη εις βάρος του αποτέλεσε δικογραφία που σχηματίστηκε τον Αύγουστο του 2021 μετά από κατάθεση της ανήλικης ανιψιάς και πνευματικής του κόρης ηλικίας 15 ετών.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις υποστηρίχθηκε ότι έλαβαν χώρα το Πάσχα του 2020. Η ανήλικη υποστήριξε ότι πήγε στο νησί για τις γιορτές του Πάσχα τον Απρίλιο του 2020 στο σπίτι του θείου της. Κάποιο βράδυ, όπως είπε, που δεν θυμόταν ακριβώς μέρα και ώρα, πάντως πριν την Ανάσταση, ήταν στο δωμάτιο του θείου της και μαζί τους ήταν και ο εξάδερφός της 14 ετών, γιος της αδερφής του πατέρα της.

Έβλεπαν, όπως είπε, ταινίες και όταν τελείωσε η πρώτη ο θείος της είπε να βάλουν και δεύτερη. Στη διάρκεια της τελευταίας νύσταξε και κάποια στιγμή ο εξάδελφός της είχε πάει στην τουαλέτα και τότε αντιλήφθηκε, ότι ενώ την είχε πάρει ο ύπνος, ο καταγγελλόμενος είχε σηκώσει την μπλούζα της και την θώπευσε στο στήθος. Του είπε «τι κάνεις, πας καλά», εκείνος δεν απάντησε και μετά η ανήλικη έφυγε.

Τόνισε ότι δεν το είχε πει σε κανένα παρά μόνο σε μια φίλη της όταν γύρισε στην Ρόδο και το καλοκαίρι ενημέρωσε τον πατέρα της. Ο ίδιος αρνείται τα καταγγελλόμενα σε βάρος του και τόνισε ότι την επίμαχη ημέρα ήταν στο σπίτι ο ίδιος, ο αδελφός του, η σύζυγός του, η αδελφή του και τα 4 παιδιά τους (δύο μωρά).

Στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν το μοιραζόταν με τον ανιψιό του και το βράδυ είχε πάει στο υπνοδωμάτιο η 15χρονη γιατί ήθελε να δει ταινία στην οθόνη του υπολογιστή του καθώς είναι μεγάλη. Ο ίδιος, όπως είπε, ήταν κουρασμένος, αποκοιμήθηκε στο κρεβάτι και ξύπνησε όταν σηκώθηκε η μικρή για να φύγει από το δωμάτιο, η οποία του «μουρμούριζε» κάτι, αλλά δεν έδωσε σημασία και συνέχισε τον ύπνο του.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η ανιψιά του πήγε ξανά για διακοπές στο νησί και έμειναν πάλι όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Συνέχιζε να πηγαίνει στο δωμάτιό του για να βλέπει ταινίες και δεν του έδειξε σημάδια ότι είχε κάποιο πρόβλημα μαζί του. Κατέθεσε ότι τα όσα του καταμαρτυρούν είναι παράξενα και εξέφρασε την έκπληξή του ενώ δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο έχουν ειπωθεί.

