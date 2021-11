Δωδεκανήσα

Αρνητές κορονοϊού: εισαγγελική παρέμβαση για τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο

Μετά τις απευθείας συζητήσεις με τους γονείς, οι διευθύνσεις των σχολείων άρχισαν τις αναφορές στην Εισαγγελία. Ακόμη και με αφαίρεση της επιμέλειας απειλούνται οι γονείς.

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Υπηρεσίας προκάλεσε η υποβολή αναφοράς από τον διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου (αφού είχε προηγηθεί προφορική ενημέρωση της Εισαγγελίας) για τους γονείς-αρνητές του κορονοϊού που δεν στέλνουν το παιδί τους επί διετία στο σχολείο, επειδή διαφωνούν με τα υποχρεωτικά self test και τη χρήση μάσκας.

Οι γονείς του μαθητή του 2ου δημοτικού σχολείου και το ίδιο το παιδί βρίσκονται σε επικοινωνία με τη δασκάλα της τάξης και με τον διευθυντή. Το παιδί κάνει τα μαθήματά του στο σπίτι, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να αναπληρωθεί η κατ’ οίκον εκπαίδευση με τη δια ζώσης διδασκαλία, έχει δηλώσει στην «δημοκρατική» ο διευθυντής του σχολείου, κ. Μ. Βιτζηλαίος.

Ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Μπάμπης Ψαράς έχει ζητήσει την υποβολή αναφορών και για τα ακόμη 4 παιδιά που απέχουν από το μάθημά τους, γιατί οι γονείς τους διαφωνούν με τα μέτρα στα σχολεία.

Οι γονείς κινδυνεύουν ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας των παιδιών αν διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση ή αδυναμία των γονιών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και επιπλέον διακριβωθεί ότι επίκειται κίνδυνος για τη σωματική ή ψυχική υγεία των παιδιών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου αναμένεται να εκδώσει άμεσα εντολή να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα στις οικίες των οικογενειών προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες ασκείται η μέριμνα/επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς.

Η έρευνα αναμένεται να ανατεθεί σε δημόσια κοινωνική υπηρεσία με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και τα συμπεράσματά της θα προσκομιστούν στην Εισαγγελία για να αποφανθεί για το τι μέλλει γενέσθαι.

Πρόκειται για τέσσερις μαθητές, της Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ δημοτικού στο σχολείο Κοσκινού κι έναν της Β΄ στο 2ο δημοτικό σχολείο Ρόδου. Στη μία δε περίπτωση, του μαθητή της Β΄ τάξης, οι γονείς έχουν να στείλουν το παιδί τους σχολείο εδώ και δύο χρόνια.

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε το Σάββατο, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 πως «είναι μεμονωμένα τα περιστατικά οικογενειών που κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι και ανεξαρτήτως κορονοϊού πάντα υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις γονέων που για κάποιο λόγο δεν ήθελαν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο».

«Στη χώρα μας η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι και το γυμνάσιο… Σε τέτοιες περιπτώσεις (που τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο) υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται, ο διευθυντής σε πρώτο στάδιο καλεί τους γονείς και συζητά το θέμα και αν συνεχιστεί η παρατεταμένη απουσία επιλαμβάνεται η εισαγγελία, όπως έγινε στις Σέρρες με κοινωνική έρευνα, με κλιμάκια κοινωνικών λειτουργών που πηγαίνουν στο σπίτι και ασκείται έρευνα για την επιμέλεια του παιδιού. Το Υπ. Παιδείας κάνει μια πρώτη απόπειρα με το γονέα για οποιοδήποτε λόγο όχι μόνο λόγω κορονοϊού», διευκρίνισε η Νίκη Κεραμέως.

Απαντώντας στην καταγγελία διευθυντή δημοτικού σχολείου στη Ρόδο για μαθητή που έχει να εμφανιστεί δύο χρόνια λόγω αρνητή πατέρα, η υπουργός σχολίασε ότι οι διατάξεις είναι ξεκάθαρες η εκπαίδευση στη χώρα μας είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό επιλαμβάνεται η εισαγγελία.

