Λάρισα

Λάρισα: Αγνοείται μονοκινητήριο αεροσκάφος - Αγωνία για τον πιλότο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Τι αναφέρουν οι έως τώρα πληροφορίες.

Έρευνες για τον εντοπισμό μονοκινητήριου αεροσκάφος Cessna, που χάθηκε από τα ραντάρ ενώ βρισκόταν κοντά στη Χάλκη Λάρισας, ξεκίνησαν χθες Πυροσβεστική και Αστυνομία στη Μαγνησία και στη Λάρισα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ειδοποίησε τις υπηρεσίες χθες το πρωί, ενώ στις έρευνες οι οποίες σταμάτησαν με τη δύση του ηλίου, συμμετείχαν η αστυνομία και πυροσβεστικές δυνάμεις της Λάρισας.

Στις έρευνες, αναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες, συμμετείχε από χθες το απόγευμα μέχρι τη δύση του ηλίου, με δύο οχήματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ΒΙ.ΠΕ. που κάλυψε μια περιοχή μεταξύ Καναλίων και Καλαμακίου, χωρίς όμως να εντοπίσει ίχνος του αεροσκάφους.



Ο χειριστής του μονοκινητήριου αεροσκάφους, είχε προορισμό τη Δράμα, ενώ το μεσημέρι το στίγμα χάθηκε κοντά στην Χάλκη Λάρισας.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 175 σημεία