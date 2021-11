Κιλκίς

Κιλκίς: Κουνάβι "βύθισε" στο σκοτάδι όλη την πόλη

Χωρίς ρεύμα έμειναν και όλα τα γύρω χωριά.

Ένα κουνάβι στάθηκε η αιτία να παραμείνει για πολύ ώρα το Κιλκίς και όλα τα χωριά του στο βαθύ σκοτάδι.

Στις 8:20 περίπου το βράδυ της Τρίτης 16 Νοεμβρίου ένα βραχυκύκλωμα στον κεντρικό υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Κιλκίς (στο δρόμο προς Αργυρούπολη) βύθισε στο σκοτάδι την πόλη και τα χωριά του δήμου Κιλκίς.

Αντίθετα η βορειοδυτική πλευρά του νομού, η περιοχή του δήμου Παιονίας δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με την ηλεκτροδότησή της αφού τροφοδοτείται από τον υποσταθμό της περιοχής Αξιούπολης.

Αιτία του βραχυκυκλώματος ήταν ένα κουνάβι, που το δύστυχο πλήρωσε με τη ζωή του την ανάγκη να βρει ζεστασιά πάνω στον μετασχηματιστή του δικτύου του υποσταθμού του Κιλκίς. Κοντά μιάμιση ώρα κράτησε η διακοπή ρεύματος, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στον μετασχηματιστή, γύρω στις 10 το βράδυ.

