Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωταγωγήθηκε μωβ ο Λευκός Πύργος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία πρωτοβουλία για τα παιδιά που γεννιούνται πρόωρα.

Με μωβ χρώμα φωταγωγήθηκε ο Λευκός Πύργος, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προωρότητας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του «Ηλιτόμηνον» και πραγματοποιήθηκε με την αρωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων, για τα παιδιά που γεννιούνται πρόωρα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μωβ χρώμα στο μνημείο του Λευκού Πύργου έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα των περαστικών με πολλούς να κάνουν στάση και να βγάζουν φωτογραφίες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε σχετική ανάρτηση στο Facebook το Ηλιτόμηνον αναφέρει:

«1 στα 10 παιδιά γεννιέται πρόωρα. Αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο αριθμοί στις στατιστικές. Είναι ιστορίες αγωνίας, μάχης για επιβίωση και υγεία, αγώνα ολόκληρης της οικογένειας μερικές φορές για πολλά χρόνια ή και για όλη τη ζωή τους.

Καιρός να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γονείς και επαγγελματίες υγείας, για να γίνουν όχι μόνο βήματα, αλλά άλματα προς τη συνεχή βελτίωση της φροντίδας υγείας και της κοινωνικής προστασίας αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί. Για το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή κάθε παιδιούΧ».