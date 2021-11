Σέρρες

Σέρρες: Συνελήφθη 18χρονη για ληστεία και διαρρήξεις με τη μητριά της

Η Αστυνομία ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Τρεις διαρρήξεις και μία ληστεία κατηγορούνται ότι διέπραξαν, τις τελευταίες επτά μέρες, στις Σέρρες, μία 18χρονη και η 38χρονη μητριά της, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα, αξίας 9.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερρών συνέλαβαν, με την αυτόφωρη διαδικασία, την 18χρονη και ταυτοποίησαν τα στοιχεία της 38χρονης, ύστερα από ληστεία που φέρονται να τέλεσαν, το πρωί της Τρίτης, σε βάρος 74χρονης, την οποία απώθησαν βιαίως προκειμένου να διαφύγουν με τα κλοπιμαία, όταν εκείνη τις αντιλήφθηκε μέσα στο διαμέρισμά της.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τρεις διαρρήξεις, κατά τα προηγούμενα 24ωρα, όλες σε διαμερίσματα (εκ των οποίων η μία σε απόπειρα). Ερευνάται τυχόν η εμπλοκή των δύο γυναικών σε παρόμοιες πράξεις.

