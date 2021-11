Χανιά

Κρήτη: Καταγγελία-σοκ για βιασμό 34χρονης από πρώην ιερέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σκοτεινό παρασκήνιο στην υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται και ένα ανήλικος.

(φωτογραφία αρχείου)

Απίστευτες προεκτάσεις λαμβάνει η υπόθεση ξυλοδαρμού μιας 34χρονης γυναίκας, η οποία είχε παράλληλα καταγγείλει ότι είχε βιαστεί προ 8μηνου.

Η γυναίκα, που είναι Πολωνέζα, είχε καταγγείλει την περασμένη Κυριακή ότι είχε δεχτεί επίθεση ξυλοδαρμού από έναν 47χρονο Έλληνα - ο οποίος και είχε συλληφθεί άμεσα - και έναν Βούλγαρο - ο οποίος αναζητείται. Μάλιστα, την ίδια μέρα η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι πριν από 8 μήνες είχε πέσει θύμα βιασμού από τον 47χρονο, αλλά τότε δεν το είχε καταγγείλει.

Ερευνώντας την υπόθεση, οι αστυνομικές Αρχές, άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, που δυστυχώς πηγαίνει αρκετά πίσω και έχει απίστευτο παρασκήνιο.

Ο 47χρονος, που τη χτύπησε και κατηγορείται ότι τη βίασε, είναι ένας πρώην ιερέας στον νομό Χανίων, ο οποίος έχει καθαιρεθεί. Ο πρώην παπάς φέρεται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Πολωνέζα. Κάποια στιγμή χώρισαν και τότε ο πρώην παπάς την κάλεσε σε ένα μέρος για να λύσουν τα της σχέσης τους και τις διαφορές τους. Αυτό συνέβη πριν από 8 μήνες. Όταν εκείνη πήγε στον χώρο που της είχε πει ο 47χρονος, εκείνος την κλείδωσε και φώναξε και έναν άλλο νεαρό, ανήλικο, ο οποίος κατ’ εντολή του πρώην παπά και παρουσία του, τη βίασε.

Από την έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, ο ανήλικος που φέρεται να τη βίασε, ταυτοποιήθηκε άμεσα από την Αστυνομία. Πρόκειται για έναν 17χρονο Ρομά. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό σε βάρος του πρώην ιερέα και του ανήλικου.

Να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 47χρονος είχε απασχολήσει με τη συμπεριφορά του την κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες η τοπική κοινωνία είχε θορυβηθεί από τη δράση του και τη συμπεριφορά του. Μάλιστα, ένας από τους λόγους που καθαιρέθηκε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι μια Μεγάλη Παρασκευή, όσο ακόμα ήταν ιερέας, άφησε την Ακολουθία στη μέση και είχε φύγει μαζί με την Πολωνέζα με το αυτοκίνητο, με το οποίο μάλιστα είχαν και τροχαίο ατύχημα με εκτροπή οχήματος, καθώς δεν βρίσκονται οι δυο τους σε νηφάλια κατάσταση.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Έκτακτες ανακοινώσεις Μητσοτάκη την Πέμπτη

Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Οι δραματικές εκκλήσεις του εργοδηγού και τα νέα στοιχεία (βίντεο)

Φωτιά στον Πειραιά: αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες