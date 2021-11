Σέρρες

Σέρρες - Τροχαίο: Σε σοβαρή κατάσταση η νεαρή οδηγός

Η οδηγός νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται, σύμφωνα με την αστυνομία, μία γυναίκα 31 ετών, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Προμαχώνα Σερρών. σύμφωνα με την αστυνομία,, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Προμαχώνα Σερρών.

Η νεαρή οδηγός, εργαζόμενη σε σταθμό διοδίων της περιοχής, υπό συνθήκες που ερευνώνται έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, που προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό του οδοστρώματος.

στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και ακολούθως

Πηγή φωτογραφιών: empisteutiko.gr