Άνδρας με ρόπαλο σπάει αυτοκίνητα (εικόνες)

Νεαρός άντρας έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Κυκλοφορεί με ρόπαλο σπάει αυτοκίνητα και παρενοχλεί περαστικούς και καταστηματάρχες.

«Πονοκέφαλο» στους πολίτες και την Αστυνομία προκαλεί ένας άνδρας που εδώ και μέρες κυκλοφορεί στους δρόμους της Πάτρας και προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το βράδυ της Τρίτης ο συγκεκριμένος άνδρας ξαναβγήγκε «σεργιάνι» προκαλώντας ζημιές από όπου περνούσε, αλλά και παρενοχλώντας καταστηματάρχες γεγονός που κινητοποίησε εκ νέου τις Αστυνομικές Αρχές, ύστερα από πολλές καταγγελίες κατοίκων της περιοχής.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου. Αρχικά οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν γιατί κατάφερνε να «ξεγλιστράει».

Σε αποκλειστικό βίντεο ο 30χρονος διακρίνεται (στο πάνω μέρος) να προξενεί φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κρατώντας αντικείμενο που μοιάζει με ρόπαλο.

Πηγή: tempo24.news

