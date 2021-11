Δωδεκανήσα

Αστυνομικός ζητά αποζημίωση από συλληφθέντα που τον μαχαίρωσε στην καταδίωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε η αγωγή από τον αστυνομικό, μέσω της οποίας ζητεί αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Αγωγή με την οποία διεκδικεί το συνολικό ποσό των 130.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί, κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, ο 32χρονος αστυνομικός που τον περασμένο Μάιο τραυματίστηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια καταδίωξης, από 48χρονο ο οποίος νωρίτερα είχε «κατεβάσει» την ελληνική σημαία από τον Βωμό της Πατρίδας.

Η αγωγή κατατέθηκε χθες διά του δικηγόρου του αστυνομικού, κ. Γιώργου Κυπραίου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (τακτική διαδικασία) και σύμφωνα με όσα αναφέρονται ο 32χρονος, διεκδικεί μέσω του δικαστηρίου το συνολικό ποσό των 127.000 ευρώ και η σύζυγός του το ποσό των 3.600 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον τραυματισμό του και μάλιστα εν ώρα υπηρεσίας.

Στο ίδιο δικόγραφο, ο 32χρονος αναφέρεται στις επιπτώσεις που είχε στην υγεία του αλλά και στην καθημερινότητά του το περιστατικό αυτό, καθώς ταλαιπωρούνταν για περίπου πέντε μήνες.

Όπως είναι γνωστό, όλα ξεκίνησαν δέκα λεπτά μετά τις έξι το πρωί στις 4 Μαΐου 2021 (Λαμπρή Τρίτη) όταν ενημερώθηκε το κέντρο Άμεσης Δράσης στη Ρόδο ότι άγνωστο άτομο αφού έκοψε με μαχαίρι το σχοινί αφαίρεσε την ελληνική σημαία από το Βωμό της πατρίδας και τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του, ένα ι.χ. φορτηγό αυτοκίνητο κλειστού τύπου, με κατεύθυνση προς το Καζίνο. Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου ξεκίνησαν προς αναζήτηση του και τελικά λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν έξω από το Εθνικό Θέατρο. Μόλις ο 48χρονος είδε τους αστυνομικούς ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα κινούμενος προς Παλιά Πόλη χωρίς να συμμορφωθεί στις οδηγίες των αστυνομικών να σταματήσει, ενώ πέρασε και δύο φωτεινούς σηματοδότες με κόκκινο.

Τελικά ο 48χρονος ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Κολώνας και αφού κατέβηκε από το όχημα του πήρε έναν πυροσβεστήρα που είχε μέσα σε αυτό και έριξε στους αστυνομικούς, τους οποίους ταυτόχρονα εξύβριζε. Αμέσως μετά προσπάθησε να μπει και πάλι μέσα στο αυτοκίνητό του και τότε χτύπησε στο πρόσωπο και στο σώμα τον 32χρονο αστυνομικό καταφέρνοντάς του χτύπημα στην κοιλιακή χώρα με αυτοσχέδιο μαχαίρι μήκους 55 εκατοστών και λάμας 40 εκατοστών.

Μετά τον τραυματισμό του ο 32χρονος αστυνομικός υποχώρησε, όμως ο 48χρονος φέρεται να συνέχισε να επιτίθεται εναντίον του κρατώντας παρατεταμένο το μαχαίρι και όρμησε με αυτό στον αστυνομικό. Τότε ο τελευταίος πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό με το υπηρεσιακό του όπλο και έτσι οι συνάδελφοι του κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 48χρονο, ο οποίος συνέχιζε να αντιστέκεται. Ο 32χρονος αστυνομικός τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, ενώ σε έρευνα που έγινε στον 48χρονο συλληφθέντα εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

• το αυτοσχέδιο μαχαίρι, συνολικού μήκους 55 εκατοστών,

• 2 τσεκούρια μήκους 80 και 35 cm αντίστοιχα

• ένα δρεπάνι μήκους 35 cm

• αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα – όπλα και

• 2 πυροσβεστήρες.

Επίσης η σημαία βρέθηκε, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην αρμόδια στρατιωτική Αρχή (95 ΑΔΤΕ).

Εξεταζόμενος προανακριτικά ο 48χρονος ανέλαβε την ευθύνη για τη σημαία, ότι δηλαδή ήταν αυτός που την «κατέβασε» από τον Βωμό της πατρίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είπε ότι είχε ενημερώσει από τον Απρίλιο του 2021 τον Εισαγγελέα ότι επρόκειτο να προβεί στην ενέργεια αυτή, για αυτό και το έκανε. Ο 48χρονος είπε επίσης ότι στη συνέχεια κρέμασε τη σημαία στην είσοδο στο Ενυδρείο και επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο περίπου στις επτά το πρωί, να ενημερώσει για το συμβάν και να πάρει την ευθύνη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όταν είδε τους αστυνομικούς να εξέρχονται τους φώναξε, και ότι το περιπολικό κινήθηκε εναντίον του και εκείνος κίνησε να φύγει. Ο 48χρονος δήλωσε επίσης ότι όλο αυτό το διάστημα όφειλε να είχε παρέμβει ο αρμόδιος εισαγγελέας ενώ αναλυτικά εξηγήσεις έδωσε ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου όπου βρέθηκε στις 7 Μαΐου 2021.

Οι διώξεις και η απολογία του

Σε βάρος του 48χρονου, μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ασκήθηκαν διώξεις για:

• Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση• Οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία

• Προσβολή συμβόλου ιδιαίτερης εθνικής σημασίας

• Απείθεια

• Βία κατά υπαλλήλων

• Εξύβριση κατά συρροή.

Για όλες αυτές τις κατηγορίες ο 48χρονος, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια Ρόδου, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Μάνο Τεχνίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εξιστορώντας τα όσα συνέβησαν το πρωί της Λαμπρής Τρίτης 4 Μαΐου 2021 είπε μεταξύ άλλων ότι σκόπιμα προέβη στην πράξη της υποστολής της σημαίας από το κέντρο της Ρόδου, όχι γιατί είχε πρόθεση να προσβάλλει κάποιο εθνικό σύμβολο, αλλά ως μια πράξη ειρηνικής διαμαρτυρίας, διότι «έχει υποστεί μια σειρά από αδικίες από το ελληνικό κρατικό σύστημα».

Μάλιστα ο ίδιος διευκρίνισε ότι για την πρόθεσή του αυτή, την οποία σε καμία περίπτωση δεν έκανε στα κρυφά, είχε ενημερώσει αρκετές μέρες νωρίτερα και τον Εισαγγελέα και την αστυνομία, τονίζοντάς τους ότι θα ήταν μία συμβολική πράξη και παράλληλα ειρηνική διαμαρτυρία.

Ο 48χρονος είπε επίσης ότι μόλις πήρε τη σημαία την τοποθέτησε μπροστά από την είσοδο του Ενυδρείου και στη συνέχεια στάθηκε μπροστά από το Εθνικό Θέατρο πάλι για συμβολικούς λόγους ειρηνικής διαμαρτυρίας, καθώς ήθελε να το συνδέσει με τους «θεατρινισμούς» της ελληνικής πολιτικής εξουσίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακολούθως επρόκειτο ο ίδιος να ενημερώσει τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για τις ενέργειες, στις οποίες είχε προβεί και για τις οποίες ήταν ήδη ενήμεροι. Για αυτό και όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς διερωτήθηκε γιατί τον καταδιώκουν αφού δεν είχε σκοπό να διαφύγει ή να μην αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Ο 48χρονος αναφορικά με τα όσα στη συνέχεια εκτυλίχθηκαν και τον τραυματισμό του αστυνομικού, είπε πως τίποτα δεν είχε σχεδιάσει και φυσικά δεν υπολόγιζε ότι θα συμβεί. Εκείνος το μόνο που ήθελε ήταν να παραδοθεί μόνος του.

Όταν τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί, όλα έγινα επάνω στον πανικό που δημιουργήθηκε και στην κατάσταση άμυνας που βρισκόταν.

Ο 48χρονος επεσήμανε ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τραυματίσει τον αστυνομικό σοβαρά παρά μόνο ελαφρά για αυτό και το χτύπημα που του επέφερε δεν ήταν σε ζωτικά σημεία του σώματός του. «Μετανιώνω που τραυμάτισα άνθρωπο και δεν θα το ξαναέκανα» είπε χαρακτηριστικά ο 48χρονος.

Επίσης πρόσθεσε ότι δεν όρμησε μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού να τον χτυπήσει, όπως καταθέτουν συνάδελφοί του, όπως επίσης και ότι ποτέ δεν έβρισε τους παριστάμενους αστυνομικούς ως συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι όποιες ύβρεις του απευθύνονταν γενικά στο αστυνομικό και κρατικό σύστημα εξουσίας, από το οποίο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και όχι στους συγκεκριμένους τους οποίους και δεν γνωρίζει προσωπικά.

Για τα μαχαίρια και τα λοιπά αντικείμενα που βρέθηκαν στο όχημά του, είπε ότι τα έχει μαζί του για τις γεωργικές εργασίες που κάνει στα χωράφια του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ο 48χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται έως και σήμερα.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης: Επίθεση Ρουβίκωνα με μπογιές στο σπίτι του (βίντεο)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 187 σημεία της χώρας

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαγική εμφάνιση κόντρα στους Λέικερς (βίντεο)