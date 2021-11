Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείο - Θεσσαλονίκη: Έκαψαν σημαία των ΗΠΑ έξω από το αμερικανικό προξενείο (εικόνες)

Η πορεία έφτασε μπροστά στην είσοδο του αμερικανικού προξενείου, όπου διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και έκαψαν την σημαία.



Την αμερικανική σημαία έκαψαν μπροστά στο προξενείο των ΗΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της μεγάλης πορείας που πραγματοποιείται για την 48η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.



Η πορεία ξεκίνησε από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Όταν έφτασε μπροστά στην είσοδο του αμερικανικού προξενείου, πραγματοποίησε ολιγόλεπτη στάση.



Εκεί οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ, τραγούδησαν το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» και στη συνέχεια έκαψαν τη σημαία των ΗΠΑ.

Η πορεία συνεχίζεται σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή φοιτητών, συνδικαλιστών, εκπροσώπων κομμάτων, συνδικάτων και άλλων πολιτών κάθε ηλικίας. Γύρω στις 6.30΄, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και τις καταθέσεις στεφάνων στον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στην κεφαλή της πορείας τέθηκαν μέλη του Συλλόγου Εξορισθέντων - Φυλακισθέντων κατά την περίοδο της δικτατορίας και ακολουθούν τα μπλόκ του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, των φοιτητών. Στην κεφαλή της πορείας υπάρχει ένα μεγάλο πανό που γράφει "Ο αγώνας συνεχίζεται για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη".

Σε μικρή απόσταση από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών ακολουθεί το μπλόκ του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ξεκίνησε από τη βόρεια πύλη της ΔΕΘ, ενώ στο πίσω μέρος της πορείας βρίσκονται διαδηλωτές από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και τον αντεξουσιαστικό χώρο.

Η αστυνομία από νωρίς το απόγεμα διέκοψε σταδιακά την κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές οδούς Εγνατία, Αγγελάκη, Τσιμισκή και Εθνικής Αμύνης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία για την αποτροπή πιθανών επεισοδίων.

