Αχαΐα

Πολυτεχνείο –Πάτρα: Μολότοφ στο κέντρο (εικόνες)

Επίθεση στα ΜΑΤ έκαναν οι συμμετέχοντες σε πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Κλειστό είναι το κέντρο της Πάτρας, όπου εκτιλύχθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και των ΜΑΤ, με τους πρώτους να εκτοξεύουν μολότοφ σε διμοιρία.

Μετά το τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, μία νέα πορεία από φοιτητές ξεκίνησε από το πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πορεία έφτασε μέχρι το μνημείο Τεμπονέρα και στην επιστροφή της προκλήθηκαν επεισόδια στο κέντρο με εκκίνηση μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας.

Πηγή: tempo24.news

