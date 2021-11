Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείο - Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών που απάντησαν με χημικά.



Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το ΑΠΘ, στην Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 48η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Πενήντα περίπου άτομα ξαφνικά άρχισαν να εκτοξεύουν εναντίον των αστυνομικών, μολότοφ, κροτίδες, πέτρες, κ.α. αντικείμενα, ενώ άναψαν και φωτιές. Οι αστυνομικοί τους απώθησαν, κάνοντας και περιορισμένη χρήση χημικών.

Μετά από περίπου δυο ώρες οι κουκουλοφόροι αποχώρησαν από τον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στη διάρκεια των επεισοδίων συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε περισσότερες από 20 προσαγωγές.

Νωρίτερα, διαδηλωτές έκαψαν την αμερικανική σημαία μπροστά στο προξενείο των ΗΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της μεγάλης πορείας που πραγματοποιήθηκε για την 48η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο κέντρο της Πάτρας, μεταξύ συγκεντρωμένων και των ΜΑΤ, με τους πρώτους να εκτοξεύουν μολότοφ σε διμοιρία.

