Χανιά: ανήλικη κόρη “ξάφριζε” τον τραπεζικό λογαριασμό της μάνας της

Η ανήλικη κόρη του θύματος, μαζί με μια φίλη της, "άδειασαν" τον λογαριασμό της μητέρας της κατά πολλές χιλιάδες ευρώ.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η απάτη στην Κίσαμο Χανίων με μία 20χρονη να έχει "ξαφρίσει" τον λογαριασμό της μητέρας της 16χρονης φίλης της.

Στην απίστευτη ιστορία που έφερε στο "φως της δημοσιότητας" το Flashnews.gr υπάρχει και εξέλιξη, αφού όπως προέκυψε από την ομολογία της 20χρονης κατηγορούμενης, οι πράξεις της γίνονταν εν γνώσει, τόσο της 16χρονης (κόρη του θύματος), όσο και άλλων μελών της παρέας.

Εκείνο που ομολόγησε ήταν ότι αφαιρούσαν τα χρήματα από τον λογαριασμό της 45χρονης μητέρας για να μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους τα οποία κατά κύριο λόγο ήταν ακριβά κινητά τηλέφωνα και φυσικά, ρούχα.

Για την υπόθεση που εξιχνιάστηκε από το Α.Τ. Κισάμου, έχει σχηματιστεί δικογραφία, με την 20χρονη να αντιμετωπίζει τις πιο βαριές κατηγορίες.

Η έρευνα πάντως της αστυνομίας, σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση, συνεχίζεται.

