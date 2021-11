Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Βομβαρδισμένο τοπίο η είσοδος της Πολυτεχνικής Σχολής (βίντεο)

Ο απόηχος των επεισοδίων που ξέσπασαν μετά το τέλος της πορείας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπειτα από τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά το τέλος της μεγαλειώδους πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Μάρμαρα από τα πεζοδρόμια και τα σκαλιά, πέτρες από τα κράσπεδα που έσπασαν και εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν ως πολεμοφόδια προς τις αστυνομικές δυνάμεις, καρέκλες, κώνοι της τροχαίας και δεκάδες πλαστικές σακούλες με σκουπίδια που άλλες παραδόθηκαν στις φλόγες και άλλες όχι, πανό και πλακάτ, ήταν μόνο μερικά από τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν μετά το τέλος των επεισοδίων, πεταγμένα όπως-όπως, στην είσοδο της Σχολής.

Κλιμάκια της αντιδημαρχίας καθαρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για να επαναφέρουν την εικόνα σε ανεκτά επίπεδα, καθαρίζοντας τον χώρο και τους γύρω δρόμους.

