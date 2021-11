Χανιά

Χανιά: Νεκρός στη θάλασσα της Παλαιόχωρας

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

(φωτογραφία αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, αργά το βράδυ της Τετάρτης, από τη θαλάσσια περιοχή του προβλήτα της Σκάλας Παλαιόχωρας Χανίων, ένας 50χρονος Έλληνας.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Άγιος Γεώργιος”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε γύρω στις 23:00 με τις ακριβείς συνθήκες του να διερευνώνται.

Ο νεκρός έχει καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή του Σελίνου.

Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Παλαιόχωρας.

Πηγή: Flashnews.gr

