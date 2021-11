Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: ανεμβολίαστη πέθανε στο σπίτι της

Η γυναίκα είχε αρνηθεί να πάει στο νοσοκομείο.

Την ζωή της έχασε 52χρονη Πατρινή που νοσούσε τις τελευταίες ημέρες από κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα, που διέμενε στην περιοχή της οδού Βορείου Ηπείρου, παρότι είχε διαγνωστεί με κορονοϊό δεν ήθελε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Μάλιστα σήμερα επειδή η κατάστασή της επιδεινώθηκε είχε κληθεί γιατρός στο σπίτι που και αυτός της συνέστησε να μεταβεί στο νοσοκομείο, αλλά και πάλι αρνήθηκε.

Λίγες ώρες αργότερα η γυναίκα, που είχε και υποκείμενα νοσήματα και δεν είχε εμβολιαστεί, υπέκυψε. Οταν κλήθηκε το ασθενοφορό το πλήρωμά του απλώς διαπίστωσε τον θάνατό της.

