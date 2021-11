Ηράκλειο

Κορονοϊός - Κρήτη: Πέθανε πλήρως εμβολιασμένος πατέρας δύο παιδιών

Λίγα 24ωρα μετά την εισαγωγή του στο Βενιζέλειο οι γιατροί έκριναν ότι θα έπρεπε να εισαχθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πλήρως εμβολιασμένος και χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα ήταν ο 49χρονος άνδρας που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο από επιπλοκές του κορονοϊού. Ο 49χρονος οδηγός, πατέρας δύο παιδιών, ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένος πολίτης, τηρούσε τα μέτρα και μόλις άνοιξε η πλατφόρμα προχώρησε στον εμβολιασμό του.

Δυστυχώς, παρά την τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας, ο 49χρονος κόλλησε κορονοϊό και τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Νοεμβρίου έχασε τη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου νοσοκομείου.

«Ο αδερφός μου είχε εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό από τον περασμένο Ιούνιο. Ήταν οδηγός λεωφορείου στο επάγγελμα και ήταν πολύ τυπικός ως προς την τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας. Δυστυχώς όμως κόλλησε κορωνοϊό και μέσα σε λίγες ώρες επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και έφυγε από κοντά μας», δήλωσε ο αδερφός του 49χρονου ο οποίος τόνισε πως δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα όπως άλλωστε γράφουν και τα έγγραφα του νοσοκομείου.

Ο 49χρονος μετά από διενέργεια τεστ διαπίστωσε πως ήταν θετικός στον κορoνοϊό. Σχεδόν αμέσως εμφάνισε υψηλό πυρετό. «Μίλησε με τον οικογενειακό μας γιατρό και του έγραψε μία θεραπεία. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, ζορίστηκε και πήγε στο ΠΑΓΝΗ. Οι γιατροί του είπαν ότι έχει αρχίσει η πνευμονία. Του μέτρησαν το οξυγόνο, το οποίο ήταν καλό και στη συνέχεια του έδωσαν μία θεραπεία και τον έστειλαν σπίτι», επεσήμανε σχετικά ο αδερφός του 49χρονου προσθέτοντας παράλληλα ότι ο αδερφός του μίλησε και με τον οικογενειακό πνευμονολόγο: «Ο πνευμονολόγος μας του έδωσε μία πιο ισχυρή θεραπεία για να τον πιάσει».

Ο 49χρονος παρέμεινε στο σπίτι μέχρι και την Κυριακή με τον υψηλό πυρετό να παραμένει. Τότε όμως ζορίζεται και αποφασίζει να ξαναπάει στο νοσοκομείο. «Εφημέρευε το Βενιζέλειο και εκεί πήγε. Οι γιατροί τον κράτησαν καθώς η πνευμονία πλέον είχε γίνει βαριάς μορφής, όπως μας είπαν. Ο ένας πνεύμονας ήταν γεμάτος. Του έδωσαν νέα αγωγή και ο πυρετός τουλάχιστον έπεσε, γεγονός που και οι γιατροί το είδαν ως καλό σημάδι», επεσήμανε σχετικά ο αδελφός του 49χρονου.

Λίγα 24ωρα μετά την εισαγωγή του στο Βενιζέλειο οι γιατροί έκριναν ότι θα έπρεπε να εισαχθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Αυτό έγινε για να έχει καλύτερη αντιμετώπιση. Δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί γιατί τα επίπεδα οξυγόνου του ήταν καλά. Μάλιστα, ο αδερφός μου μας έλεγε στο τηλέφωνο ότι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στην Εντατική», υπογράμμισε ο αδερφός του 49χρονου.

«Το βράδυ της Πέμπτης μπήκε ο διευθυντής της ΜΕΘ, κ. Κιούλπαλης, στο δωμάτιο του αδερφού μου και του μίλησε. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας είπε ότι η κατάσταση της υγείας του παρέμενε σταθερή και ότι τις επόμενες μέρες θα του έδιναν και φαγητό. Γνωρίζαμε βέβαια από τη στιγμή που μπήκε στο νοσοκομείο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί η διασωλήνωσή του κάτι που μέχρι τότε δεν ήταν απαραίτητο. Ωστόσο, κάποια στιγμή το βράδυ της Πέμπτης πέφτει το οξυγόνο του αδερφού μου και οι γιατροί αμέσως τον διασωληνώνουν. Λίγες ώρες αργότερα, στις 5.30 τα ξημερώματα, πεθαίνει», επεσήμανε σχετικά ο αδερφός του 49χρονου.

Έχει περάσει μία εβδομάδα από το τραγικό αυτό συμβάν και τόσο η οικογένεια του 49χρονου όσο και οι γιατροί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς επιδεινώθηκε τόσο γρήγορα η κατάσταση της υγείας του. «Όπως μας είπε υπέστη μαζική πνευμονική εμβολή», αναφέρει σχετικά ο αδερφός του 49χρονου και συνεχίζει: «αυτή η απότομη επιδείνωση της υγείας του φαινόταν παράξενη ακόμα και στους γιατρούς. Μας ρωτούσαν αν είχε περάσει παλαιότερα πνευμονία ή άλλες λοιμώξεις με τις απαντήσεις μας να είναι αρνητικές. Από τη μία στιγμή στην άλλη ο αδερφός μου, που δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα, που δεν έπαιρνε κάποια αγωγή, που ήταν πλήρως εμβολιασμένος πέθανε».

