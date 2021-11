Δωδεκανήσα

Ρόδος: Απόπειρα ανθρωποκτονίας με χαρτοκόπτη

Από θαύμα είχε γλιτώσει ο νέος εργαζόμενος σε σνακ μπαρ της Ρόδου.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία θα καθίσει την 6η Δεκεμβρίου, ένας 30χρονος Ροδίτης, με ψυχολογικά προβλήματα, που παρακολουθεί το πρόγραμμα υποκατάστασης από τα ναρκωτικά του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος τραυμάτισε με χαρτοκόπτη έναν 31χρονο στον λαιμό, για ασήμαντη αφορμή, το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων στη Μεσαιωνική Πόλη.

Ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τον Σεπτέμβριο του 2017 μετά την απολογία του.

Ο 30χρονος μετέβη στην ως άνω πλατεία περί ώραν 21.00 και αφού διαπληκτίστηκε αρχικά με τον 31χρονο, ο οποίος εργαζόταν σε σνακ μπαρ, συνεπλάκη μαζί του και με τη χρήση χαρτοκόπτη τον οποίο βρήκε εντός καταστήματος, του κατάφερε ένα χτύπημα στον τράχηλο.

Το τραύμα, πολύ κοντά στην καρωτίδα του θύματος, από καθαρή τύχη δεν ήταν μοιραίο.

Ο 30χρονος τράπηκε σε φυγή, αφού πρώτα πέταξε το μαχαίρι σε φρεάτιο κοντά στην πλατεία. Οταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στην πλατεία ο δράστης τους πλησίασε, τους ανέφερε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό και συνελήφθη.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όπως ανέφερε το θύμα σε κατάθεσή του, ο 30χρονος μετέβη έξω από το κατάστημα όπου εργαζόταν στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων με ένα δίκυκλο, σταμάτησε και παρίστανε ότι μιλούσε με την αστυνομία. Ο 31χρονος τον πλησίασε για να δει, όπως είπε, τι θέλει και τότε τον χτύπησε στον λαιμό. Τόνισε ότι μένουν στην ίδια πολυκατοικία στην οδό Ολυμπίας στο Κορακόνερο και επειδή ο πατέρας του είναι ανάπηρος κατασκεύασαν μια ράμπα στην είσοδό της.

Ο 30χρονος αντιδρούσε και προκαλούσε, όπως είπε, επεισόδια ενώ ισχυρίστηκε ότι τον έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει ότι θα τον σκοτώσει.

Οι οικογένειές τους έχουν εξάλλου αλληλομηνυθεί.

Ο 30χρονος απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι τελούσε σε νόμιμη άμυνα. Τόνισε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή βαριάς μορφής κι ότι τυγχάνει τοξικομανής παρακολουθώντας ανελλιπώς το πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ από τον Ιανουάριο του 2013. Όπως τόνισε απολογούμενος εργάζεται ως ντελίβερι. Τόνισε ότι με το θύμα έχουν οικογενειακές διαφορές για μια εξωτερική ράμπα στην πολυκατοικία όπου διαμένουν. Η οικογένειά του συγκεκριμένα αντέδρασε, όπως είπε, στην τοποθέτηση της ράμπας στον κοινόχρηστο χώρο ενώ διατείνεται ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος η πλευρά του 29χρονου βιαιοπράγησε σε βάρος του και σε βάρος του πατέρα του. Την επίμαχη ημέρα, όπως υποστηρίζει, δέχτηκε πρώτος απρόκλητη επίθεση και πως άρχισε να δέχεται ισχυρά χτυπήματα με κλωτσιές στην κοιλιακή χώρα και στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στο έδαφος και υποστήριξε ότι πήρε από το καλάθι ενός τουριστικού καταστήματος έναν χαρτοκόπτη για να αμυνθεί.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Τάσος Διάκος και ως συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης.

