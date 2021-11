Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 16χρονη καταγγέλλει απόπειρα αρπαγής της

Τρομακτικό σκηνικό για κορίτσι που περπατούσε στο δρόμο. Η αντίδραση που την έσωσε.

Την απόπειρα αρπαγής 16χρονης, στο Νέο Ρύσιο, στη Θεσσαλονίκη, κατήγγειλαν οι γονείς της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, νωρίτερα σήμερα ένα βαν πλησίασε την 16χρονη και οι επιβαίνοντες της ζήτησαν να μπει στο όχημα.

Η 16χρονη τράπηκε σε φυγή και τρομοκρατημένη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις Αρχές.

Οι δράστες αναζητούνται.

