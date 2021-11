Δωδεκανήσα

Ρόδος: Σύζυγος στο εδώλιο για βιασμό της γυναίκας του

Η καταγγελία της 27χρονης για τον 39χρονο πατέρα των παιδιών της για τον εξαναγκασμό σε συνουσία παρά την θέληση της.

Σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, ένας 39χρονος υπήκοος Αλβανίας κατηγορούμενος για βιασμό της 27χρονης ομοεθνούς συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Ο κατηγορούμενος, που έχει αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απομάκρυνσής του από την οικογενειακή στέγη, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου την 18:30 ώρα της 23ης Ιουνίου 2021.

Την ίδια ημέρα και λίγη ώρα νωρίτερα καταγγέλθηκε από τη σύζυγό του ότι με χρήση σωματικής βίας και με απειλές βίας την εξανάγκασε εντός της οικίας τους σε συνουσία παρά τη θέλησή της, ενώ είχε έμμηνη ρήση.

Εξεταζόμενος ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι πρόκειται περί παρεξήγησης.

Πιο συγκεκριμένα η 27χρονη, που έχει υποβάλει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, κατέθεσε ότι είναι παντρεμένη με τον 39χρονο εδώ και 10 έτη και ότι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ένα αγοράκι ηλικίας 9 ετών σήμερα και ένα κοριτσάκι 6 ετών. Από την αρχή του γάμου τους, αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας ψυχολογικής και λεκτικής βίας του, αλλά και γιατί την εξαναγκάζει σε σεξουαλική επαφή.

Όπως διατείνεται την 22α Ιουνίου 2021 και περί ώραν 22.30 γύρισε με τον σύζυγό της στο σπίτι, μετά από τη δουλειά. Τα παιδιά κοιμόντουσαν στο δωμάτιο. Έκανε μπάνιο, φόρεσε τις πιτζάμες της και ξάπλωσε στο κρεβάτι για να κοιμηθεί αφού ήταν πολύ κουρασμένη. Ο σύζυγός της μπήκε γυμνός και την πλησίασε με ερωτική διάθεση. Η ίδια, όπως είπε, αρνήθηκε διότι ήταν κουρασμένη και εκείνος της έσκισε με τα χέρια του την πιτζάμα και το εσώρουχο και στις αρνήσεις της της είπε «εσύ είσαι γυναίκα μου και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω», ενώ την χτύπησε στο πρόσωπο με το χέρι του. Υποστήριξε ακόμη ότι της είπε ότι θα την σκοτώσει, όπως «έκανε ο πιλότος στη γυναίκα του» και εκείνη τον προειδοποίησε για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Αφού την βίασε ξάπλωσε δίπλα της και της ζήτησε να τον αγκαλιάσει πράγμα που έκανε για να σταματήσει και να κοιμηθούν. Υποστήριξε ότι και παλαιότερα την έχει εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη ενώ την έχει χτυπήσει πολλές φορές.

Ο ίδιος απολογούμενος αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού, τόνισε ότι γνωρίζεται με τη σύζυγό του σχεδόν 12 χρόνια και ότι παντρεύτηκαν το έτος 2010. Από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Στη Ρόδο ήρθε με την οικογένειά του το έτος 2018. Εξέθεσε, ότι όπως όλοι οι γάμοι, έτσι και ο δικός τους περνάει κάποιες κρίσεις και ως ζευγάρι είναι φυσιολογικό να διαφωνήσουν σε κάποια θέματα και να τσακωθούν κάποιες φορές.

Τη γυναίκα του, όπως κατέθεσε την αγαπάει, είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει στη ζωή του όπως και τα δύο παιδιά τους. Δεν θα της έκανε ποτέ κακό, είπε, προσθέτοντας ότι της φέρεται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Δουλεύει όλη μέρα στις οικοδομές για να μην λείψει τίποτα και να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερα στην οικογένειά του. Δήλωσε ότι έχει σοκαριστεί που πήγε στην αστυνομία και τον κατηγόρησε για βιασμό υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν την χτύπησε, ποτέ δεν την απείλησε, ούτε την έχει βιάσει.

Η γυναίκα του, όπως είπε, την επίμαχη ημέρα εργαζόταν και όταν σχόλασε την περίμενε με το αμάξι του για να γυρίσουν σπίτι, όπου και έφτασαν γύρω στις 22:30 ώρα. Τα παιδιά τους, κοιμόντουσαν στο δωμάτιό τους και οι δυο τους ήταν αρκετά κουρασμένοι. Λίγη ώρα αργότερα κι ενώ ήταν στο κρεβάτι του ήρθε η ερωτική επιθυμία κι ενώ στην αρχή του έλεγε ότι δεν θέλει, στο τέλος υπέκυψε και έκαναν έρωτα με τη δική της συναίνεση και επιθυμία. Δεν άσκησε καμία σωματική βία πάνω της ούτε οποιαδήποτε απειλή για να την εξαναγκάσει να κάνουν έρωτα.

Πρόσθεσε ότι της έσκισε τα ρούχα την ώρα της πράξης, πάνω στο πάθος της στιγμής από τον πόθο του για εκείνη και όχι για να την βιάσει

Πηγή: dimokratiki.gr

