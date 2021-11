Χανιά

Χανιά - Σεξουαλική κακοποίηση: Ανατριχιαστική η κατάθεση νεαρού με νοητική υστέρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιγραφές που προκαλούν, ανατριχίλα, παρέθεσε ο 19χρονος στην τελευταία του κατάθεση στις Δικαστικές αρχές των Χανίων.

Το αγόρι με μέτρια νοητική στέρηση, η τραγική ιστορία του οποίου αποκαλύφθηκε μόλις τον περασμένο Ιούλιο και παρά του ότι σχετικές καταγγελίες είχαν γίνει πριν από 4 χρόνια ξεδιπλώνει τις μαρτυρικές αναμνήσεις του.

Οι σχετικές καταγγελίες είχαν γίνει πριν από 4 χρόνια, ενώ ο 19χρονος έδωσε την τελευταία του κατάθεση στις Δικαστικές αρχές των Χανίων πριν από μόλις μια εβδομάδα.

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά σε 15 (!) άτομα στην κατάθεσή του. Μάλιστα εκτός από τις αναφορές στον πατέρα του (ο οποίος έχει προφυλακιστεί για ενδοοικογενειακή βία), το άτυχο αγόρι καταθέτει πως το κακοποίησαν σεξουαλικά 6 άντρες (με ονοματεπώνυμα), παραθέτει στοιχεία για 4 ιερείς, μιλά για μια γυναίκα με το μικρό της όνομα και για τρία άτομα αλβανικής καταγωγής χωρίς άλλα στοιχεία.

Η κατάθεση στις δικαστικές αρχές

Από το ξεκίνημα της κατάθεσης του 19χρονου, αυτά που αναφέρει μοιάζουν απίστευτο να γίνονται τον 21ο αιώνα, σε μια περιοχή των Χανίων και πολύ περισσότερο όταν στην συνέχεια αναφέρεται σε λεπτομέρειες για κάθε περίπτωση.

Όπως αναφέρει, από όταν ήταν στο δημοτικό υφίστατο σεξουαλική κακοποίηση ενώ στην συνέχεια καταθέτει συγκεκριμένα ονόματα. Καταθέτει για το πού τον πήγαιναν οι ιερείς στους οποίους αναφέρεται με τα μικρά τους ονόματα. Για το πώς έγινε η σεξουαλική του κακοποίηση– όπως αναφέρει – από δάσκαλο τον οποίο κατονομάζει, ενώ ήταν στην τουαλέτα του δημοτικού σχολείου.

Για το τι συνέβη με μια γυναίκα που αναφέρει το μικρό της όνομα, η οποία του έδωσε ναρκωτικά, ενώ και για μια ακόμη περίπτωση με έναν άντρα καταθέτει πως του έδωσε ναρκωτικά πριν τον κακοποιήσει σεξουαλικά.

Απαντώντας στις ερωτήσεις, είναι ορισμένες φορές που ο λόγος του γίνεται χειμαρρώδης, ξεφεύγει από την ερώτηση και διηγείται τις τραγικές καταστάσεις τις οποίες βίωνε, όπως επανέρχονται στο μυαλό του και μερικές φορές χωρίς ακριβή χρονολογική σειρά. Όμως θυμάται και αναφέρει ακριβώς το πού και τι συνέβη από εκείνους που καταγγέλλει.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Όπως τότε που ο πατέρας του αναγκάστηκε να τον πάει στο νοσοκομείο καθώς είχε υποστεί αιμορραγία μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Η περιγραφή του προκαλεί σοκ καθώς αναφέρει πως όταν ο πατέρας του τον κλείδωνε έξω από το σπίτι όπου και κοιμόταν σε ένα «στρωμάτσο», πήγε ένας (αναφέρει ονοματεπώνυμο) και τον ρωτούσε αν θέλει να συνευρεθούν ερωτικά. Ο ίδιος την επόμενη ημέρα τον παρέσυρε στο υπόγειο του σπιτιού του και – όπως καταθέτει ο 19χρονος – τον κακοποίησε σεξουαλικά.

«Ύστερα έφυγα, ανέβηκα πάνω και βγήκα στην αυλή του, με είδε ο παππούς μου και τον μάλωσε. Εγώ έτρεξα ολοταχώς στο σπίτι μου, με είδε ο πατέρας μου, με πήγε στο νοσοκομείο και με κοιτάξανε. Ύστερα με πήρε ο πατέρας μου και με γύρισε σπίτι. Ένας γιατρός μου είπε να προσέχω, να μην ξαναγίνει αυτό γιατί μπορεί και να πεθάνω. Ύστερα ξεκίνησε ο πατέρας μου και με έστελνε πέρα δώθε για κρασί στον Γ…… και ύστερα πήγαινα εγώ για να πάρω το κρασί και τότε μου την ξανάκανε πάλι ο…..» αναφέρει ο 19χρονος.

Το σπρώξιμο από την ταράτσα



Επίσης θυμάται με κάθε λεπτομέρεια το περιστατικό που – όπως κατέθεσε -συνέβη όταν ο πατέρας του τον είχε πάει σε ένα σπίτι όπου ο Κ… τον κακοποίησε σεξουαλικά και μετά όταν γύρισαν σπίτι, ανέβηκε με τον πατέρα του στην ταράτσα, από όπου ο πατέρας τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

«Ύστερα στο σπίτι μου βγαίνουμε πάνω στην ταράτσα και μου λέει ο πατέρας μου: “πήγαινε στη δίπλα ταράτσα”. Εγώ από τον φόβο μου κοιτούσα τα σύννεφα και ξαφνικά χωρίς να το ξέρω και να το περιμένω, με έσπρωξε και με έριξε κάτω στην αυλή του σπιτιού. Εγώ όταν έπεφτα φώναζα “Θεέ μου βοήθα με” και έπεσα και πόναγα. Ο πατέρας μου κατέβηκε κάτω και με πήγε στο νοσοκομείο».

Λίγο πριν την επέμβαση της αστυνομίας

Ακόμη και πριν λίγους μήνες, λίγο πριν την επέμβαση των αστυνομικών αρχών, ο 19χρονος βίωνε ένα απίστευτο μαρτύριο στα χέρια ιερέα τον οποίο και κατονομάζει. Όπως καταθέτει, ο παπά….. αφού τον πήρε στο σπίτι του, τον κακοποίησε σεξουαλικά και στη συνέχεια φόρεσε τα ράσα στο αγόρι και τον κλείδωσε σε μια τουαλέτα…

«Εκεί μέσα ήμουν εννέα μέρες, είχα πρόβλημα, είχα πεθάνει στην πείνα και μετά από εννέα μέρες ήρθαν οι αστυνομικοί και με ψάχνανε και ύστερα με βρήκανε και με φέρανε στο… που μένω τώρα».

Τώρα περνάω καλά



Το ευτύχημα είναι πως σήμερα ο 19χρονος νοιώθει καλά και ευχαριστημένος από την εξέλιξη που είχε η αποκάλυψη των μαρτυρίων τα οποία βίωνε.

«Από τότε που με ανέλαβε ο Γ…. ξεκίνησα να περνάω καλά. Μένω στο…., πηγαίνω στο σχολείο και περνάω καλά και είμαι ευχαριστημένος» αναφέρει στην κατάθεσή του και είναι πλέον θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών και της Δικαιοσύνης να επουλωθούν οι πληγές κυρίως στην ψυχή του αγοριού και να εξασφαλιστεί πως δεν θα προκληθούν νέες.

Η έρευνα για την απόδοση Δικαιοσύνης και κυρίως για να αποτραπούν άλλα παρόμοια τραγικά περιστατικά πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει σε βάθος έτσι ώστε όσοι και αν, εμπλέκονται να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: οι ΗΠΑ ζητούν ηρεμία στην ανατολική Μεσόγειο

Κορονοϊός - Ρότερνταμ: τραυματίες σε επεισόδια κατά των μέτρων (εικόνες)

Αττική Οδός: Κλειστή η έξοδος προς Λαμία για 8 ώρες