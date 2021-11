Ηράκλειο

Κρήτη: σύλληψη για δολοφονία πριν 15 χρόνια!

Ο αλλοδαπός φέρεται, σε νεαρή ηλικία, να έχει σκοτώσει έναν Έλληνα, σε άλλη περιοχή της χώρας.



Συνελήφθη σε περιοχή της Χερσονήσου στο Ηράκλειο, ένας 36χρονος Ρουμάνος ο οποίος είχε διαπράξει ανθρωποκτονία σε βάρος ενός Έλληνα το 2006 στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Creta24, η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, από αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου, οι οποίοι είχαν πληροφορηθεί ότι βρίσκεται στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (19.11.2021) το μεσημέρι σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε α) ένταλμα σύλληψης, του Ανακριτή 27ου Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών και β) Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

