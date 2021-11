Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πέθανε ίδια ημέρα με τον αδελφό του

Ανείπωτος θρήνος στην οικογένεια που “έχασε” δύο παλικάρια. Ο Αλέξης και ο Δημήτρης άφησαν την τελευταία τους την ίδια ημέρα, με διαφορά 10 χρόνων.

Ξημερώματα 19ης Νοεμβρίου του 2011. Ο Αλέξης Μπόνιας επιστρέφει στο σπίτι του με το μηχανάκι. Στην οδό Λαγκαδά εκτρέπεται της πορείας του, προσκρούει σε κολώνα και τραυματίζεται θανάσιμα στο τροχαίο δυστύχημα

Ακριβώς δέκα χρόνια μετά, ξημερώματα 19ης Νοεμβρίου, ο μεγάλος αδερφός του Αλέξη, ο 34χρονος Δημήτρης Μπόνιας, αφήνει την τελευταία του πνοή νικημένος από την επάρατη νόσο.

Η μοίρα χτυπά αλύπητα για δεύτερη φορά την ίδια οικογένεια. Από τα τρία παιδιά της οικογένειας Μπόνια, τα δύο μεγαλύτερα έγιναν άγγελοι και πέταξαν ψηλά. Ποια λόγια μπορούν να παρηγορήσουν αυτή τη μάνα;

Ο Αλέξης και ο Δημήτρης είχαν στην καρδιά τους τον Ηρακλή. Πριν από δέκα χρόνια οι οπαδοί του «Γηραιού» θρήνησαν για τον χαμό του Αλέξη. Σήμερα θρηνούν για την απώλεια του Δημήτρη.

Όπως και ο Αλέξης έτσι και ο Δημήτρης ήταν «χρυσό» παιδί. Είχαν το ίδιο χαμόγελο και το ίδιο καλοσυνάτο βλέμμα. Δύο καλά παιδιά που έκαναν τη Σταυρούπολη πιο όμορφη και δυστυχώς έφυγαν βιαστικά.

Ανακοίνωση από τον Γ. Σ. Ηρακλής

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Δημήτρη Μπόνια εξέδωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής. Η ανακοίνωση αναφέρει: “Τραγική ημέρα η σημερινή για την κυανόλευκη οικογένεια, μετά την είδηση του χαμού του Δημήτρη Μπόνια. Στην επέτειο των 10 χρόνων αφότου έφυγε ο αδερφός του Αλέξης, σήμερα έφυγε και ο Δημήτρης. Το λόγια δεν είναι αρκετά , θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους τους. Αλέξη ζεις για πάντα Ηρακλής. Δημήτρη ζεις για πάντα Ηρακλής. Για όσους έφυγαν νωρίς 1000 χρόνια Ηρακλής”.

Πηγή: thestival.gr

