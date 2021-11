Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα στην Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμερίσμα επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα.

Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

