Κορονοϊός – Λαμία: διασωληνώθηκε 24χρονος

Δύο αδέλφια νεαρής ηλικίας χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην Εντατική, λόγω επιπλοκών του κορονοϊού.

Στη ΜΕΘ – Covid του νοσοκομείου Λαμίας εισήχθη ένας 24χρονος, λόγω των επιπλοκών του κορονοϊού. Ο νεαρός νοσηλεύεται από την περασμένη Τρίτη, όμως η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι, στο ίδιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται και ο 22χρονος αδελφός του με βαριά συμπτώματα.

Και οι δύο νεαροί είναι ανεβολίαστοι.

