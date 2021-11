Μαγνησία

Βόλος: Αστυνομικοί έσωσαν παιδιά από φλεγόμενο σπίτι

Στην αυλή του σπιτιού υπήρχαν μπιτόνια με βενζίνη, αλλά και λέβητας φυσικού αερίου. Αγωνιώδης επιχείρηση για τη διάσωση των παιδιών.

Αναστάτωση προκλήθηκε προχθές το βράδυ, όταν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυλή μονοκατοικίας στη συνοικία του Αγίου Σπυρίδωνα στη Νέα Ιωνία. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού απουσίαζαν, όμως στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Οι γείτονες κάλεσαν άμεσα σε βοήθεια την Πυροσβεστική, όμως κανένας δεν γνώριζε ότι τα ανήλικα βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν στο δωμάτιό τους που ήταν δίπλα από το μέρος όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά, με αποτέλεσμα να εισπνέουν τον πυκνό καπνό που έμπαινε από το παράθυρό τους.

Για καλή τύχη της οικογένειας από το σημείο περνούσαν τυχαία αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν επί τόπου και άρχισαν να σβήνουν τη φωτιά με φορητούς πυροσβεστήρες, ενώ σε λίγα λεπτά επέστρεψαν και οι γονείς των παιδιών.

Οι γείτονες παρακολουθούσαν με κομμένη ανάσα τις ενέργειες, όταν άκουσαν τον πατέρα της οικογένειας να αναφέρει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά ήταν μέσα το σπίτι. Σαστισμένος ξέχασε πού είχε τα κλειδιά του και πίστευε ότι τα είχε αφήσει μέσα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα προκειμένου να μπουν στο σπίτι και να βγάλουν τα παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι ηλικίας 11 και 13 ετών αντίστοιχα.

Δυστυχώς, για μία στιγμή είχε απουσιάσει ο πατέρας τους από το σπίτι, προκειμένου να πάρει τη σύζυγό του από την εργασία της, και έφτανε για να γίνει το κακό.

Τα παιδιά ήταν ζαλισμένα, αλλά το ευτύχημα ήταν ότι συνήλθαν γρήγορα. Δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο μεταξύ, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες έσβησαν με αφρό τη φωτιά, που ξέσπασε από άγνωστη προς στιγμήν αιτία και πήρε διαστάσεις, καθώς στην αυλή υπήρχαν μπιτόνια με βενζίνη και η καύσιμη ύλη δεν σβήνει εύκολα μόνο με νερό.

Κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί και πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού σε κοντινό σημείο υπάρχει λέβητας φυσικού αερίου. Περιόρισαν τις ζημιές στην αυλή του σπιτιού εκεί όπου υπήρχε η αρχική εστία της φωτιάς και στον λέβητα που καταστράφηκε στο εξωτερικό του μέρος. Το Ανακριτικό συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: taxydromos.gr