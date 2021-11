Λευκάδα

Λευκάδα: Δυο σπείρες διακινούσαν ναρκωτικά στο νησί (εικόνες)

Οι πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων οδήγησαν τους αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Λευκάδας στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών –κατά περίπτωση κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη- στο νησί της Λευκάδας.

Στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση συνολικά εννιά μελών των οργανώσεων. Σε ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, σε περιοχές της Λευκάδας, συνελήφθησαν επτά Έλληνες, ηλικίας από 34 έως 65 ετών, ενώ τα δύο επιπλέον μέλη των οργανώσεων -ένας 34χρονος αλλοδαπός και ένας 56χρονος Έλληνας - είχαν συλληφθεί την 12.11.2021 και 15.11.2021, στη Λευκάδα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Από την ενδελεχή έρευνα, εξακριβώθηκε η διαρκής δράση των οργανώσεων, τουλάχιστον από τα μέσα Ιουνίου 2021 και διαπιστώθηκε ότι διέθεταν ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, ενώ η μία διακινούσε κοκαΐνη με εκτιμώμενα μηνιαία «κέρδη» 20.000 ευρώ και η δεύτερη ακατέργαστη κάνναβη με εκτιμώμενα μηνιαία «κέρδη» 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη, αρχηγικό ρόλο είχε 66χρονος Έλληνας, ρόλο προμηθευτή ο 34χρονος αλλοδαπός - ο οποίος είχε συλληφθεί, στη Λευκάδα την 12.11.2021 και στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, είχαν βρεθεί και κατασχεθεί 183,6 γραμμάρια κοκαΐνης και 2.914 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης-, ενώ μέλη της -διακινητές- ήταν τρείς ακόμη Έλληνες ηλικίας 41, 43 και 51 ετών.

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη, αρχηγικό ρόλο είχε 56χρονος Έλληνας, ρόλο προμηθευτή Έλληνας, ίδιας ηλικίας – πρόκειται για 56χρονο που είχε συλληφθεί την 15.11.2021 στη Λευκάδα, διότι σε Ι.Χ. Φορτηγό που επέβαινε βρέθηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 4.134 γραμμαρίων-, ενώ μέλη ήταν δύο ακόμη Έλληνες ηλικίας 40 και 54 ετών.

Παρόλο που οι δύο οργανώσεις είχαν ανεξάρτητη δράση, κατόπιν συνεννόησης των μελών, η μία κάλυπτε τις «ανάγκες» της άλλης, όταν από το «πελατολόγιο» υπήρχε «ζήτηση» διαφορετικής ναρκωτικής ουσίας.

Τα μέλη των οργανώσεων προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις, που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» - ghost persons) και διαδικτυακές εφαρμογές, ενώ κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες, επικοινωνούσαν με συνθηματικές εκφράσεις και προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης.

Στις διαδοχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων καθώς και στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

111,90 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

10 ναρκωτικά δισκία

75,5 γραμμάρια φυτικών τριμμάτων

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές και

13 κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, σε υπαίθριο χώρο πλησίον της οικίας του 54χρονου Έλληνα-μέλους της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης- βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ενάλιος αμφορέας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδας, κατασχέθηκαν 2 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 2 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

