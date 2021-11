Αχαΐα

Πάτρα: 16χρονη κακοποιήθηκε στο Κέντρο Μέριμνας Θηλέων

Το περιστατικό που έλαβε χώρα μπροστά σε όλους, η αντίδραση του Κέντρου και η παρέμβαση του υπουργείου μέσω της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Θύμα κακοποίησης έπεσε 16χρονη η οποία φιλοξενείται στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων, στην Πάτρα, από εργαζόμενό του.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν, η κοπέλα ζήτησε να φάει αβγό, αντί του φαγητού που είχε σερβιριστεί. Ο εργαζόμενος δεν της έκανε μόνο λεκτική επίθεση, αλλά την χτύπησε στα πόδια και το πρόσωπο. Το παιδί μάλιστα, φορούσε σιδεράκια και από την πίεση που δέχθηκε, τραυματίστηκε και αιμορραγούσε, από το στόμα.

Το σκηνικό έγινε άμεσα αντιληπτό από τους εργαζόμενους στο χώρο, που έγκαιρα κατάλαβαν τι συμβαίνει και απομάκρυναν τον εργαζόμενο από το παιδί.

«Το θετικό είναι ότι έδρασαν άμεσα οι άλλοι εργαζόμενοι μπήκαν στη μέση και απομάκρυναν το παιδί. Παράλληλα με ενημέρωσαν αμέσως για το συμβάν κι έτσι προχώρησα στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων με πρώτη μέριμνα βέβαια τη φροντίδα του παιδιού» δήλωσε ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Σταθακόπουλος.

Ο ίδιος προσθέτει: «Αφού φροντίσαμε να παρασχεθεί κάθε βοήθεια στο παιδί συγκάλεσα έκτακτο ΔΣ και ομόφωνα αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε όλα όσα προβλέπει ο νόμος. Την ίδια μέρα πήγαμε στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα, διότι έχουμε την επιμέλεια του παιδιού, και καταγγείλαμε το περιστατικό. Ακολούθως κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για τη σύλληψη του εργαζομένου. Ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν διότι είχε κρυφτεί. Ακολούθως συντάχτηκε δικογραφία και εστάλη στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Παράλληλα όμως το ΔΣ του Ιδρύματος προχώρησε στην εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπει ο υπηρεσιακός κώδικας. «Από προχθές ο εργαζόμενος έχει τεθεί σε αργία ενός μηνός. Παράλληλα τον παραπέμψαμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου το οποίο θα πρέπει πριν λήξει ο ένας μήνας της αργίας που του έχουμε επιβάλλει να μας κοινοποιήσει την απόφασή του. Μάλιστα για να μην χαθεί χρόνος φρόντισα να στείλω το έγγραφο της παραπομπής στο Υπουργείο με δικαστικό επιμελητή. Φυσικά πέραν των διοικητικών πράξεων η δικηγόρος του Ιδρύματος προχωράει το νομικό σκέλος. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στην εφαρμογή του νόμου» τονίζει ο κ. Σταθακόπουλος.

«Είμαι εκεί, όπως και όλα τα μέλη του ΔΣ, για να προστατεύουμε τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Είναι παιδιά πολύ βαθιά πληγωμένα. Άλλα είναι ορφανά, άλλα κακοποιημένα που έχουν έρθει στο Κέντρο με εισαγγελική εντολή» επισημαίνει ο κ. Σταθακόπουλος και προσθέτει:

«Η καθημερινή μας αγωνία είναι να μην τους παρέχουμε απλώς μία στέγη φιλοξενίας αλλά να τους παρέχουμε ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας και με τη βοήθεια του επιστημονικού μας προσωπικού να επουλώσουμε τις πληγές που φέρουν ώστε όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία να ενταχθούν στην κοινωνία. Έχουμε ευθύνη γι’ αυτά τα παιδιά και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να τους φερθεί άσχημα».

Δόμνα Μιχαηλίδου: Καμία μορφής κακοποίηση δεν γίνεται ανεκτή

«Καμίας μορφής κακοποίηση δεν γίνεται και δεν θα γίνεται ανεκτή. Αντιδρούμε άμεσα» τονίζει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε ανακοίνωσή της με αφορμή «απαράδεκτο περιστατικό σωματικής κακοποίησης, με θύμα 16χρονη μαθήτρια», στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

«Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Διοίκηση του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα, η Διοίκηση την ίδια κιόλας μέρα συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο, έθεσε σε αναστολή τον εργαζόμενο που κτύπησε το νεαρό κορίτσι και ενημέρωσε την εισαγγελία ώστε να εκκινήσει τη προβλεπόμενη διαδικασία» επισημαίνει η κυρία Μιχαηλίδου και υπογραμμίζει:

«Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε κάθε παιδί να ζει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον».

Πηγή: pelop.gr

