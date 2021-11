Χανιά

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών - ένας νεκρός (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Παλαιόχωρας, επιχείρηση για την μεταφορά στην στεριά 68 μεταναστών οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος που έβαλε νερά, ενώ βρισκόταν νότια της Κρήτης.

Το ιστιοφόρο προσέγγισε σκάφος του Λιμενικού στο οποίο επιβιβάστηκαν κάποιοι μετανάστες ενώ οι υπόλοιποι επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο που προσέγγισε στα ανοικτά της Παλαιόχωρας.

Μεταξύ των μεταναστών υπάρχει και ένας νεκρός η σορός του οποίου μεταφέρθηκε στην στεριά ενώ υπάρχουν και τρεις ελαφρά τραυματίες.

Οι μετανάστες θα μεταφερθούν σε αίθουσα της περιοχής όπου και θα παραμείνουν για τη διαδικασία της ταυτοποίησής τους και αύριο αναμένεται να μεταφερθούν στα Χανιά.

Στο σημείο βρίσκονται και ομάδες εθελοντών για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Εικόνες: zarpanews.gr

