Χανιά: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ. Τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση στη διάρκεια καταδίωξης με τη μηχανή.

Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. των Χανίων όταν κατά την διάρκεια περιπολίας έχασε τον έλεγχο της μηχανής και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός καταδίωκε μηχανή μεγάλου κυβισμού, ο οδηγός της οποίας προσπαθούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο των αστυνομικών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και μετέφερε τον τραυματισμένο αστυνομικό στο νοσοκομείο.

Ο τραυματίας εισήχθη στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει για νοσηλεία στην ορθοπεδική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

Φως στις συνθήκες τραυματισμού του θα δώσουν οι καταθέσεις συναδέλφων του και αυτοπτών μαρτύρων αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων.

Την έρευνα διενεργεί η Τροχαία Χανίων.

