Αχαΐα

Πάτρα: Τραυματισμός μαθητή από επίθεση με πέτρες

Ομάδα περίπου 20 νεαρών πέταξε πέτρες σε σχολείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 16χρονος μαθητής.

(εικόνα αρχείου)

Ένα σοβαρό περιστατικό διερευνούν αστυνομικοί της Ασφάλειας το πρωΐ της Δευτέρας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 20 νεαρών πέταξε πέτρες σε σχολείο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 196, πίσω από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ελαφρά ένας 16χρονος μαθητής που βρισκόταν στο προαύλιο, τον οποίο μετέφεραν οι γονείς του για προληπτικούς λόγους στο σπίτι.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο, ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών πήγαν στο σχολείο και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news οι νεαροί που πέταξαν τις πέτρες φέρεται να φοιτούν σε άλλο σχολείο. Μάλιστα οι αστυνομικοί έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είναι και από πιο σχολείο ήρθαν, αφού οι κινήσεις τοιυς έχουν βιντεοσκοπηθεί από κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή.

