Αιτωλοακαρνανία

Διασώστες ΕΚΑΒ βοήθησαν άρρωστο γατάκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ακόμη μια φορά, διασώστες του ΕΚΑΒ απ-έδειξαν την ευαισθησία τους, φροντίζοντας το άρρωστο ζώο.

Διασώστες του ΕΚΑΒ Αγρινίου έδειξαν για μια ακόμη φορά την ευαισθησία τους, αυτήν την φορά απέναντι σε ένα αβοήθητο, άρρωστο γατάκι, δίνοντάς του το «φιλί της ζωής».

Το ζωάκι βρέθηκε στο δρόμο, σε άθλια κατάσταση.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι διασώστες του ΕΚΑΒ το φρόντισαν.

Καλοί οι γείτονες που πολλές φορές αναλαμβάνουν από την καλή τους την καρδιά να πάνε το ζωάκι στο κτηνίατρο και να πληρώσουν όσα χρειαστούν, καλοί οι εθελοντές που το βάζουν σκοπό ζωής κανένα αδέσποτο να μην αφεθεί στην τύχη του, καθώς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέριμνα και, εννοούμε έναν νόμο που να λέει ξεκάθαρα ποιος θα καλύπτει τα ιατρικά έξοδα ενός άρρωστου ή τραυματισμένου αδέσποτου ζώου.





Πηγή: agriniosite.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “Πράσινος” θρίαμβος στο ΣΕΦ (βίντεο)