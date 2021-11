Λάρισα

Κορονοϊός - Λάρισα: Νεκρή η μάνα, διασωληνωμένη η κόρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάστασή τους επιδεινώθηκε γρήγορα ενώ ήταν και οι δύο ανεμβολίαστες.

Μία ακόμη τραγική ιστορία εκτυλίσσεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, η οποία δυστυχώς λαμβάνει διαστάσεις οικογενειακής τραγωδίας.

Προ ημερών εισήλθαν για νοσηλεία μητέρα και κόρη, ηλικίας 74 και 43 ετών αντίστοιχα με κορονοϊό. Και οι δυο τους είχαν επιλέξει να μην εμβολιαστούν.

Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώθηκε και διασωληνώθηκαν.

Η μητέρα έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ενώ η κόρη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μέτρα στήριξης σε υγειονομικούς: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Στην Κέρκυρα το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο

Βουλγαρία: Λεωφορείο στις φλόγες και δεκάδες νεκροί (εικόνες)