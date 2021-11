Αχαΐα

Πάτρα: Τους λήστεψαν μετά τους αρραβώνες!

Οι δράστες ανάγκασαν το γαμπρό να φύγει χωρίς.. τη νύφη!

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε για νεαρό γαμπρό και τη μητέρα του, η μετάβασή τους από την Πάτρα στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας, για τους αρραβώνες και την «παραλαβή» της νύφης, αφού έπεσαν θύματα ληστείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός με τη μητέρα του και ενώ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο τους, δέχθηκαν επίθεση από τρία άτομα. Ο ένας έπιασε από τον λαιμό και τραυμάτισε τον 18χρονο οδηγό και ο δεύτερος ακινητοποίησε τη 45χρονη αρπάζοντας τη τσάντα της που περιείχε 950 ευρώ(!).

Οι νεαροί δράστες που φέρεται να έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, στη συνέχεια άρχισαν να πετούν αντικείμενα στα θύματα, αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν από το σημείο, χωρίς τη νύφη(!).

Μάλιστα ένας εξ αυτών, φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία του 18χρονου, να τον απείλησε φραστικά μέσω δημοσίευσης στο facebook.

Το περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στον καταυλισμό των ρομά στη Ροδοδάφνη, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας, το βράδυ της ίδιας ημέρας να συλλαμβάνουν δύο από τους τρεις δράστες, στο Αίγιο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και της απειλής. Για την ίδια υπόθεση, αναζητείται για να συλληφθεί ο συνεργός τους, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.