Κάλυμνος: Εκβίαζε, έκλεβε και απειλούσε τη μητέρα του

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκεται άνδρας που είχε μετατρέψει τη ζωή της μητέρας του σε κόλαση.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κατηγορούμενος για απόπειρα εκβίασης τελεσθείσα με σωματική βία εναντίον προσώπου και με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο ζωής, για κλοπή, για απείθεια και για εξύβριση θα καθίσει την 9η Δεκεμβρίου 2021 ένας 34χρονος τοξικοεξαρτημένος Καλύμνιος, που μετέτρεψε τη ζωής της μητέρας του σε… κόλαση.

H έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά την υποβολή μηνύσεως από μια κάτοικο Καλύμνου, που υποστήριξε ότι ο υιός της, ηλικίας 34 ετών, είναι άτομο τοξικοεξαρτημένο επί πολλά έτη και ότι η συνεχής λήψη τοξικών ουσιών έχει επηρεάσει σημαντικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική του υγεία.

Επεσήμανε ότι η οικογένεια έχει επιχειρήσει πολλές φορές να τον βοηθήσει να απεξάρτητοποιηθεί αλλά μάταια και ότι κατόπιν αιτήσεών της εισήχθη δύο φορές για αναγκαστική νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λερού όπου την τελευταία φορά εξήλθε με οδηγίες για λήψη φαρμάκων.

Πρόσθεσε ότι δεν ελάμβανε τη θεραπεία του και ότι βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση καθότι πωλεί σε τρίτα άτομα οικοσκευές και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται εντός της οικίας των γονέων του, ότι τα περιστατικά βίας σε βάρος της είναι αναρίθμητα και σοβαρά.

Ο κατηγορούμενος την 11η Ιανουαρίου 2021, ευρισκόμενος εντός της οικίας των γονέων του στην ενορία Υπαπαντής Καλύμνου, άρπαξε με βιαιότητα τη μητέρα του, από τον λαιμό, και εν συνεχεία, την απείλησε ότι εάν δεν του κατέβαλλε ορισμένο χρηματικό ποσό θα την σκότωνε.

Η μητέρα του δεν ενέδωσε αλλά αντίθετα ειδοποίησε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, υποβάλλοντας ενώπιον των υπηρετούντων αστυνομικών στο ΑΤ Καλυμνίων, έγκληση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο κατηγορούμενος την 12η Ιανουαρίου 2021.

Περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω ημέρα, αφαίρεσε από την οικία στην οποία διέμενε με την μητέρα του τις τραπεζικές κάρτες ανάληψης χρημάτων από ATM της τελευταίας και αποχώρησε, ενώ παράλληλα την εξύβρισε.

Εν συνεχεία, την 12η Ιανουαρίου 2021 στην ενορία Υπαπαντής Καλύμνου, μολονότι ο αστυνομικός μαζί με έτερο συνάδελφό του, ευρισκόμενοι σε εποχούμενη περιπολία, τον εντόπισαν έξω από την οικία του, εξήλθαν από το περιπολικό όχημα, του γνωστοποίησαν την ταυτότητά τους και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει στο Α.Τ. Καλυμνίων, εκείνος αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές τους, μη συμμορφούμενος.

Ο κατηγορούμενος απολογούμενος ενώπιον του Ανακριτή αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε έπιασε τη μητέρα του από τον λαιμό, ότι ζήτησε την κάρτα από τη μητέρα του κι εκείνη του αποκρίθηκε ότι την είχε δώσει στην αδελφή του που βρίσκεται στη Ρόδο, αλλά αμέσως μετά της έπεσε η κάρτα κάτω, ότι τη ρώτησε γιατί του έλεγε ψέματα, ότι απλώς της ξεκαθάρισε εκείνη την ημέρα ότι θα λάβει ο ίδιος τα χρήματα από την κάρτα για ένα μήνα και μετά θα της την επέστρεφε, ότι η μητέρα του ειδοποίησε την αστυνομία επειδή θέλει να τον απομακρύνει από τις παρέες που έχει καθώς προβαίνουν σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ότι δεν αντιλήφθηκε ότι τα άτομα που του ζήτησαν να τους ακολουθήσει στο ΑΤ Καλυμνίων ήταν αστυνομικοί, γο’ αυτό τον λόγο αντέδρασε.

