Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν γιαγιά και σύντροφος για την ληστεία μετά φόνου από ανήλικους

Κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια σε θανατηφόρα ληστεία κατά συναυτουργία. Την ληστεία μετά φόνου είχαν διαπράξει δύο ανήλικα αδέλφια.



Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναβίωσε η υπόθεση της ληστείας μετά φόνου που είχαν διαπράξει δύο ανήλικα αδέλφια, πέρσι τον Δεκέμβριο, στην 'Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης, με θύμα 87χρονο.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν η 46χρονη γιαγιά των ανήλικων και ο 41 ετών σύντροφός της, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια σε θανατηφόρα ληστεία κατά συναυτουργία και καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 8 και 6 ετών αντίστοιχα. Οι ανήλικοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων, ενώ μετά το έγκλημα μεταφέρθηκαν σε δομή ανηλίκων όπου ζουν μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 14χρονος και η 12χρονη αδελφή του, είχαν μπει στην μονοκατοικία του άτυχου ηλικιωμένου με σκοπό να τον κλέψουν. Όταν ο 87χρονος τούς αντιλήφθηκε αντέδρασε, κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ακολούθησε συμπλοκή στην προσπάθεια των ανηλίκων να τον αφοπλίσουν.

Τα σφοδρά χτυπήματα που δέχθηκε ο ηλικιωμένος είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του δύο 24ωρα αργότερα σε νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί. Τα ανήλικα αδέλφια απέσπασαν από το εσωτερικό του σπιτιού 250 ευρώ και μία χρυσή αλυσίδα.

Σε ό,τι αφορά τους ενήλικες κατηγορούμενους, τη γιαγιά και τον σύντροφό της, φαίνεται ότι περίμεναν έξω από το σπίτι τα ανήλικα και γι' αυτό κατηγορήθηκαν ότι παρείχαν συνδρομή στην πράξη της θανατηφόρας ληστείας. Οι ίδιοι στις απολογίες τους είπαν ότι δεν γνώριζαν τι έκαναν τα παιδιά μέσα στο σπίτι και ότι βρέθηκαν στο σημείο επειδή επαιτούσαν.

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, επέστρεψαν στη φυλακή, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

