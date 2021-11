Μαγνησία

Κορονοϊός - Μαγνησία: Αρνητές δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο

Εκτός εκπαιδευτικού δυναμικού έχουν τεθεί και δύο Καθηγητές, οι οποίοι αρνούνται να φορέσουν μάσκα μέσα στην τάξη.

Αρνούνται να φορέσουν μάσκα, αρνούνται να κάνουν τα παιδιά τους τα απαραίτητα self tests και αρνούνται εν τέλει την εκπαίδευση στα ίδια τους τα παιδιά, καθώς αποφάσισαν από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς να μην επιτρέψουν την φοίτησή τους στο σχολείο, εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γιώργος Πολύζος, υπάρχουν πέντε περιπτώσεις παιδιών στον Βόλο και στη περιφέρεια του νομού, που δεν παρακολουθούν τα μαθήματά τους από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Πολύζο, οι γονείς είτε δηλώνουν αρνητές μάσκας, είτε αρνητές των τεστ που πρέπει να κάνουν τα παιδιά, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αποκλείουν από την εκπαίδευση και τη μόρφωση τα ίδια τους τα παιδιά. Όπως εξήγησε ο κ. Πολύζος οι διευθυντές των σχολείων με παραινέσεις, με συνομιλίες, με έγγραφα προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία με αυτούς τους γονείς και να τους αλλάξουν γνώμη. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται πως δεν έχουν γίνει βήματα προόδου. Στο χέρι αυτών των Διευθυντών, αφού εξαντλήσουν κάθε μέτρο και κάθε μέσο, είναι σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να απευθυνθούν στις Κοινωνικές Υπηρεσίες ή ακόμη και στον Εισαγγελέα, που μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

Οι εν λόγω μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο, ενώ επειδή δεν τηρούν και τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τηλεκπαίδευση, με αποτέλεσμα να είναι τελείως αποκομμένα από την εκπαίδευση. Μάλιστα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και συγκεντρωθούν πολλές απουσίες τότε τα παιδιά “μένουν” στην ίδια τάξη, όσο περίεργο κι αν ακούγεται για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Είναι λυπηρό να βλέπεις παιδιά μακριά από την εκπαίδευση. Είναι λυπηρό νέοι γονείς να έχουν τέτοιες αντιλήψεις», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γιώργος Πολύζος.

Δύο “αρνητές” καθηγητές και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στο μεταξύ, δεν υπάρχουν παρόμοια περιστατικά που να έχουν αναφερθεί από τα σχολεία του νομού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Ωστόσο εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι δηλώνουν αρνητές και τουλάχιστον ο ένας δέχεται τις συνέπειες της απόφασής του, να μη φορέσει μάσκα.

Όπως επεσήμανε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Χαράλαμπος Σταχτέας, λίγο μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ένας εκπαιδευτικός - με υπεύθυνη δήλωσή του - ανακοίνωσε πως δεν επιθυμεί να φορά τη μάσκα του, όπως είναι υποχρέωσή του, κατά τη διάρκεια την παραμονής του στο σχολείο. Ο αρνητής-καθηγητής έχει τεθεί εκτός του εκπαιδευτικού δυναμικού και δεν πληρώνεται, όπως υπογράμμισε ο κ. Σταχτέας. Όμως υπάρχει και δεύτερος αρνητής-καθηγητής, ο οποίος λίγες μέρες μετά τον πρώτο, δήλωσε κι εκείνος πως δεν θέλει να φοράει τη μάσκα του στην τάξη και από τότε κάνει χρήση επαναλαμβανομένων αδειών, που δικαιούται.

Τόσο ο κ. Πολύζος όσο και ο κ. Σταχτέας εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός πως υπάρχουν γονείς που στερούν τη γνώμη από τα παιδιά τους αφενός κι αφετέρου άνθρωποι της εκπαίδευσης που στόχο έχουν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση, έχουν επικίνδυνες για την δημόσια υγεία πεποιθήσεις.

Κορωνοϊός: 76 νέα κρούσματα στα σχολεία της Μαγνησίας

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η εμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς σχολείων της Μαγνησίας. Την Δευτέρα καταγράφηκαν συνολικά 76 νέες μολύνσεις. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κατέγραψε 34 κρούσματα σε μαθητές, πέντε σε εκπαιδευτικούς και ένα σε βοηθητικό προσωπικό, ενώ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας δηλώθηκαν 31 κρούσματα σε μαθητές και πέντε σε εκπαιδευτικούς, που επηρεάζουν 21 σχολικά τμήματα.

Κατάληψη στα 7ο και 9ο Γυμνάσιο Βόλου

Σε κατάληψη έχουν προχώρησαν χθες το πρωί οι μαθητές του 7ου και του 9ου Γυμνασίου στο Βόλο, ζητώντας, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, όπου στάλθηκαν τα αιτήματα των μαθητών, 24ωρη φύλαξη των σχολικών κτηρίων, διαλείμματα ανά μία ώρα, αλλά και άμεση αποκατάσταση των όποιων ζημιών υπάρχουν στα κτήρια.

