Φωτιά σε τρία μέτωπα στο Ηράκλειο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Τρία μέτωπα φωτιάς εν μέσω δυνατών ανέμων.

Τρία μέτωπα φωτιάς μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ηράκλειο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Οι πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από αργά το μεσημέρι σε τρία διαφορετικά σημεία της ίδιας όμως διαδρομής, αφορούν στις περιοχές Χαράσο, Κόξαρι και Γαλίφα.

Οι φλόγες καίουν χορτολιβαδικές εκτάσεις χωρίς να απειλούνται σπίτια ή άλλες εγκαταστάσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεση των πύρινων μετώπων επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με 20 πυροσβέστες και υδροφόρες των τοπικών κοινοτήτων.

