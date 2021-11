Κιλκίς

Κιλκίς: νεκρή σε τροχαίο 25χρονη οδηγός (βίντεο)

Σε μεγάλη απόσταση από τον δρόμο, μέσα σε χωράφι, κατέληξε το όχημα της νεαρής οδηγού. Βυθίστηκαν στον θρήνο η οικογένεια και οι φίλοι της.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη γυναίκα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από το δρόμο και βρέθηκε στα χωράφια, το απόγευμα της Τρίτης 23 Νοεμβρίου.

Η νεαρή οδηγός, από το χωριό Βάθη, κατευθύνονταν από την Ευκαρπία προς το Κιλκίς.

Λίγο πριν από την Ξηρόβρυση, το αυτοκίνητό της προσέκρουσε στα μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα και βρέθηκε μέσα στο χωράφι, σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφθασαν αμέσως η Τροχαία Κιλκίς, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στελέχη της οποίας απεγκλώβισαν την άτυχη κοπέλα, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου απλώς πιστοποιήθηκε ο θάνατός της.





