Σέρρες: Οκτώ σκυλιά βρέθηκαν δεμένα σε δέντρα, χωρίς τροφή και νερό (εικόνες)

Τα άτυχα ζώα ήταν σε άθλια κατάσταση. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του ιδιοκτήτη.

Δεμένα σε δέντρα, χωρίς νερό και τροφή, βρέθηκαν από αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή των Σερρών, μετά από καταγγελία, οκτώ σκυλιά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ζώα ήταν σε κακή κατάσταση, δεν είχαν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια και δεν είχαν τσιπάκια. Μεταφέρθηκαν άμεσα σε καταφύγιο ζώων για περίθαλψη και φιλοξενία.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη τους σχηματίστηκε δικογραφία και βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας.

Εικόνες: Φιλοζωϊκός Όμιλος Σερρών

