Θεσσαλονίκη: δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο

“Συναγερμός” στις Αρχές για την συρροή κρουσμάτων μεταξύ των υπερήλικων φιλοξενούμενων στην δομή.

Συρροή κρουσμάτων κορονοϊού εντοπίστηκε σήμερα σε γηροκομείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που εδρεύει στην περιοχή της Θέρμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, έχουν εντοπιστεί 26 κρούσματα.

Δέκα από αυτά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Πέντε από τους νοσήσαντες κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθούν για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους που νόσησαν έχουν εμβολιαστεί.

